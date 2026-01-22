Core Keeper : Les boss, dans quel ordre les faire ?

Nous vous apportons de plus amples détails à propos des boss de Core Keeper, et notamment dans quel ordre les éliminer.
Le jeu de survie de Pugstorm, Core Keeper
, laisse les joueurs et les joueuses totalement libres d'explorer leur monde, de découvrir les régions et d'affronter les ennemis, majeurs ou non. Toutefois, le titre propose des boss pouvant être éliminés en début de partie, tandis que d'autres sont destinés à celles et ceux ayant déjà plusieurs heures de jeu à leur actif. Or, il se peut que vous soyez un peu perdu et que vous ne sachiez pas quel est le prochain boss que vous devez affronter.
C'est pourquoi, nous vous donnons, ci-dessous, des informations en ce qui concerne l'ordre des boss sur Core Keeper
, ce qui devrait vous assurer une bonne progression sur le jeu de survie.
Dans quel ordre faire les boss sur Core Keeper ?
Comme dit précédemment, Core Keeper
dispose de plusieurs boss plus ou moins difficiles à affronter et répartis à différents endroits dans le monde. Pour chacun d'entre eux, il faudra, bien évidemment, arriver préparé pour espérer obtenir la victoire, et donc récupérer leur loot. Pour les chasseurs/chasseuses de Platine et de 100 %, sachez que les boss de Core Keeper
sont, d'ailleurs, liés à des trophées/succès, bien que certains soient, en réalité, optionnels. Mais, sans plus tarder, voici dans quel ordre faire les boss sur Core Keeper
.
|
Boss
|Optionnel ou non ?
|Glurch la Masse abominable
|Non
|Ghorm le Dévoreur
|Non
|King Slime
|Oui
|La Reine de la Ruche
|Oui
|Malugaz le Corrompu
|Non
|Azeos le Titan des Cieux
|Non
|Ivy la Masse vénéneuse
|Oui
|Omoroth le Titan des mers
|Non
|Morpha la Masse aquatique
|Oui
|Ra-Akar le Titan des sables
|Non
|Igneous la Masse en fusion
|Oui
|Ver Atlante
|Oui
|Druidre le Titan sauvage
|Non
|Crydre le Titan de glace
|Non
|Pyrdre le Titan de feu
|Non
|Commandant du Noyau
|Non
|Urschleim
|Oui
|Nimruza, la reine des Sables enfouis
|Oui
Même si certains boss de Core Keeper
sont jugés « optionnels », il peut être intéressant de les affronter tout de même. De plus, tous ces ennemis majeurs sont liés à un trophée/succès. De ce fait, celles et ceux qui veulent le Platine ou 100 % de Core Keeper
devront tous les éliminer. Dans tous les cas, vous savez, à présent, dans quel ordre affronter les boss de Core Keeper
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Core Keeper
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
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