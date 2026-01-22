Core Keeper : Les boss, dans quel ordre les faire ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 janvier 2026 à 11h56
Nous vous apportons de plus amples détails à propos des boss de Core Keeper, et notamment dans quel ordre les éliminer.
Core Keeper : Les boss, dans quel ordre les faire ?
Le jeu de survie de Pugstorm, Core Keeper, laisse les joueurs et les joueuses totalement libres d'explorer leur monde, de découvrir les régions et d'affronter les ennemis, majeurs ou non. Toutefois, le titre propose des boss pouvant être éliminés en début de partie, tandis que d'autres sont destinés à celles et ceux ayant déjà plusieurs heures de jeu à leur actif. Or, il se peut que vous soyez un peu perdu et que vous ne sachiez pas quel est le prochain boss que vous devez affronter.

C'est pourquoi, nous vous donnons, ci-dessous, des informations en ce qui concerne l'ordre des boss sur Core Keeper, ce qui devrait vous assurer une bonne progression sur le jeu de survie.

Dans quel ordre faire les boss sur Core Keeper ? 

core-keeper-environnement
Comme dit précédemment, Core Keeper dispose de plusieurs boss plus ou moins difficiles à affronter et répartis à différents endroits dans le monde. Pour chacun d'entre eux, il faudra, bien évidemment, arriver préparé pour espérer obtenir la victoire, et donc récupérer leur loot. Pour les chasseurs/chasseuses de Platine et de 100 %, sachez que les boss de Core Keeper sont, d'ailleurs, liés à des trophées/succès, bien que certains soient, en réalité, optionnels. Mais, sans plus tarder, voici dans quel ordre faire les boss sur Core Keeper.

Boss
 Optionnel ou non ?
Glurch la Masse abominable Non
Ghorm le Dévoreur Non
King Slime Oui
La Reine de la Ruche Oui
Malugaz le Corrompu Non
Azeos le Titan des Cieux Non
Ivy la Masse vénéneuse Oui
Omoroth le Titan des mers Non
Morpha la Masse aquatique Oui
Ra-Akar le Titan des sables Non
Igneous la Masse en fusion Oui
Ver Atlante Oui
Druidre le Titan sauvage Non
Crydre le Titan de glace Non
Pyrdre le Titan de feu Non
Commandant du Noyau Non
Urschleim Oui
Nimruza, la reine des Sables enfouis Oui

core-keeper-boss-azeos
Même si certains boss de Core Keeper sont jugés « optionnels », il peut être intéressant de les affronter tout de même. De plus, tous ces ennemis majeurs sont liés à un trophée/succès. De ce fait, celles et ceux qui veulent le Platine ou 100 % de Core Keeper devront tous les éliminer. Dans tous les cas, vous savez, à présent, dans quel ordre affronter les boss de Core Keeper.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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