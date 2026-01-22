Core Keeper : Les boss, dans quel ordre les faire ?

Nous vous apportons de plus amples détails à propos des boss de Core Keeper, et notamment dans quel ordre les éliminer.

Dans quel ordre faire les boss sur Core Keeper ?

Boss Optionnel ou non ? Glurch la Masse abominable Non Ghorm le Dévoreur Non King Slime Oui La Reine de la Ruche Oui Malugaz le Corrompu Non Azeos le Titan des Cieux Non Ivy la Masse vénéneuse Oui Omoroth le Titan des mers Non Morpha la Masse aquatique Oui Ra-Akar le Titan des sables Non Igneous la Masse en fusion Oui Ver Atlante Oui Druidre le Titan sauvage Non Crydre le Titan de glace Non Pyrdre le Titan de feu Non Commandant du Noyau Non Urschleim Oui Nimruza, la reine des Sables enfouis Oui

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Le jeu de survie de Pugstorm,, laisse les joueurs et les joueuses totalement libres d'explorer leur monde, de découvrir les régions et d'affronter les ennemis, majeurs ou non. Toutefois, le titre propose des boss pouvant être éliminés en début de partie, tandis que d'autres sont destinés à celles et ceux ayant déjà plusieurs heures de jeu à leur actif. Or, il se peut que vous soyez un peu perdu et que vous ne sachiez pas quel est le prochain boss que vous devez affronter.C'est pourquoi, nous vous donnons, ci-dessous, des informations en ce qui concerne, ce qui devrait vous assurer une bonne progression sur le jeu de survie.Comme dit précédemment,dispose de plusieurs boss plus ou moins difficiles à affronter et répartis à différents endroits dans le monde. Pour chacun d'entre eux, il faudra, bien évidemment, arriver préparé pour espérer obtenir la victoire, et donc récupérer leur loot. Pour les chasseurs/chasseuses de Platine et de 100 %, sachez quesont, d'ailleurs, liés à des trophées/succès, bien que certains soient, en réalité, optionnels. Mais, sans plus tarder, voiciMême si certainssont jugés « optionnels », il peut être intéressant de les affronter tout de même. De plus, tous ces ennemis majeurs sont liés à un trophée/succès. De ce fait, celles et ceux qui veulent le Platine ou 100 % dedevront tous les éliminer. Dans tous les cas, vous savez, à présent, dansRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.