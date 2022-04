Core Keeper : L'étain (Tin), comment en obtenir ?

Comment obtenir de l'étain (tin) dans Core Keeper ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À l'instar de plusieurs autres jeux de survie du genre, Core Keeper vous demandera sans cesse d'améliorer votre équipement, avec une matière de meilleure qualité. C'est le cas dedans sa version anglaise, qui n'est pas aussi facile à trouver que le cuivre. Pour mettre la main dessus, vous allez devoir explorer un peu les cavernes.Si le cuivre est relativement facile à récupérer,et sera l'un de vos premiers obstacles. Très vite, vous verrez que le cuivre ne suffit plus, que ce soit pour venir à bout du premier boss sans trop de difficulté, ou tout simplement pour vous faire des outils de meilleure qualité, pour explorer encore un peu plus le lieu dans lequel vous êtes enfermé.En sachant que vous n'avez aucun indice dans Core Keeper, sachez que, que vous pouvez explorer sans trop de danger, si vous faites attention. Vous pouvez y aller avec un équipement en cuivre. Ce biome est. Il n'y a pas de recette miracle pour le trouver, vous devez simplement explorer, puisque les cavernes de Core Keeper sont générées de manière procédurale. Vous saurez quand vous l'aurez trouvé, puisque son nom s'affichera sur l'écran, et l'environnement est quelque peu différent.Sur place, vous remarquerez également que le sol est d'une couleur orangée, se démarquant donc du marron du biome de base., comme pour les autres minerais. Une pioche en cuivre vous permettra de casser les blocs sans trop de souci. Vous devriez, très vite, pouvoir vous faire quelques réserves, afin de construire de l'équipement plus poussé et débloquer de nombreux autres objets.Notez que vous pouvez également en obtenir dans des coffres, lesquels se trouvent un peu partout dans le monde. À l'instar du cuivre, il doit être fondu pour être utilisé.Enfin, sachez que vous pouvez, et confectionner des objets plus robustes, et des armes infligeant plus de dégâts.