Core Keeper : Animaux de compagnie, comment en avoir ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 janvier 2026 à 17h10
Nous vous expliquons, pas à pas, comment obtenir des animaux de compagnie sur Core Keeper.
Core Keeper : Animaux de compagnie, comment en avoir ?
Depuis l'arrivée de la mise à jour Paws & Claws, qui remonte au mois de mai 2023, les joueurs et les joueuses de Core Keeper peuvent avoir des animaux de compagnie, pouvant se montrer utiles lors de combats. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment les débloquer et les équiper.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment avoir des animaux de compagnie sur Core Keeper.

Comment obtenir des animaux de compagnie sur Core Keeper ?

Faire éclore des œufs sur Core Keeper

Afin d'obtenir des animaux de compagnie sur Core Keeper, il convient de faire éclore des œufs. Il existe diverses façons de récupérer des œufs sur le jeu de survie de Pugstorm : vous pourriez en collecter en explorant, en ouvrant des coffres, en en achetant auprès de marchands, etc. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, en jouant, vous devriez tout naturellement obtenir des œufs.

core-keeper-oeufs-animaux-compagnie
Par la suite, et pour avoir un animal de compagnie sur Core Keeper, vous devez faire éclore un œuf. Cela exige d'avoir un incubateur d'œuf dans sa base. Il s'agit d'une structure que vous devez fabriquer via un établi en cuivre, en échange des ressources suivantes : 
  • 8 barres en cuivre
    • Vous en obtenez en mettant des minerais de cuivre dans une fonderie.
  • 8 morceaux de verre
    • Vous pouvez en collecter en explorant ou bien via une fonderie en verre, contre du sable (bloc de sable).
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Une fois que vous avez crafté l'incubateur, assurez-vous de le fournir en électricité, en plaçant un générateur à proximité (ce qui exige d'avoir une table électronique, en premier lieu). Placez ensuite l'œuf de votre choix dans l'incubateur, puis patientez plusieurs minutes (une trentaine, environ). Récupérez l'œuf dès que celui-ci est prêt à éclore. Depuis votre inventaire, faites éclore l'œuf en appuyant sur la touche liée à « Utiliser ». Vous êtes, dès lors, parvenu à avoir un animal de compagnie sur Core Keeper.

Équiper un animal de compagnie sur Core Keeper

Si vous avez réussi à faire éclore un œuf et que vous possédez un animal de compagnie sur Core Keeper, il vous suffit, à présent, de l'équiper. Pour cela, ouvrez votre inventaire et placez l'animal dans l'emplacement dédié (dernière case de la colonne de droite - comme sur l'image ci-dessous).

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Cliquez maintenant sur la petite flèche sur la droite pour donner un nom à votre animal de compagnie. Depuis ce panneau, vous pourrez également placer, à l'avenir, des points dans diverses capacités, dont certaines peuvent se montrer très utiles pour la suite de vos aventures. Étant donné que Core Keeper propose plusieurs animaux de compagnie, n'hésitez pas à faire éclore les œufs que vous possédez pour en avoir de nouveaux. 

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Rappelons, en guise de conclusion, que Core Keeper est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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