Core Keeper : L'agriculture, explications et astuces

Comment cultiver les plantes dans Core Keeper ?

Une houe (4 woods, 2 cuivres)

(4 woods, 2 cuivres) Un arrosoir (4 cuivres)

étant un jeu assez complexe, il est possible d'y faire de nombreuses choses, comme de l'agriculture. Vous allez, en effet, pouvoir faire pousser vos plantes, dans le but d'obtenir des consommables. Si vous ne savez pas trop comment gérer cela, nous vous l'expliquons, tout en vous donnant quelques astuces.Bien évidemment, si vous avez joué à Minecraft, Valheim, ou d'autres jeux similaires, vous devriez, normalement, avoir très vite compris le principe. Mais si ce n'est pas le cas, voici quelques astuces pourComme vous devez vous en douter, la première étape est de trouver des graines. Cela se fait simplement en explorant la caverne, que ce soit en lootant des coffres, en récoltant des fleurs ou tout simplement aléatoirement. Une fois que vous aurez plusieurs graines, et débloquez la première station de craft, pour obtenir des lingots de cuivres, vous pourrez vous fabriquer les éléments suivants :Équipez-vous ensuite de votre houe, et labourez le sol, à l'endroit souhaité. Une fois le sol labouré (de couleur plus foncée que le sol normal), vous pourrez y planter des graines, en les tenant dans votre main et en appuyant sur le clic droit de la souris. Vous pouvez, normalement, planter toutes les graines de bases, sauf les champignons, qui ne peuvent qu'être mangés et cuisinés.Une fois les graines plantées, vous allez devoir les arroser. Si la case n'a pas reçu d'eau (avant ou après avoir planté la graine), celle-ci ne poussera pas. Pour le remplir, il suffit de vous rendre près d'un point d'eau et d'appuyer sur clic droit. C'est pour cela qu'il est important de construire ses champs à proximité d'un point d'eau.Une fois ces étapes accomplies,(clic gauche). Si la plante ne se récolte pas, c'est qu'elle n'a pas encore atteint sa maturité. Vous devriez également récupérer des graines, pour les replanter.Côté ergonomie, vous pouvez planter les graines comme bon vous semble, excepté les graines pour le bois (root seed). Pour celles-ci, vous devez laisser plusieurs cases d'espace, pour que les racines se développent. Vous pourrez ainsi maximiser leur récolte et donc avoir un joli stock de wood.Dernière chose à savoir, n'hésitez pas à cuisiner votre nourriture, pour obtenir des plats plus intéressants niveaux boost et bonus.