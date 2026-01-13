Core Keeper : Clés en cuivre, comment en obtenir ?

Nous vous indiquons comment avoir des clés en cuivre, servant à ouvrir des coffres, sur Core Keeper.

Comment obtenir des clés en cuivre sur Core Keeper ?

Trouver des clés en cuivre

Fabriquer des clés en cuivre

10 planches Vous devez transformer du bois en planches. Cela nécessite d'avoir une table d'électronique (8 bois, 8 barres de cuivre), à partir de laquelle vous pouvez confectionner un générateur (10 barres de cuivre). Ensuite, fabriquez une scie circulaire sur table (8 bois, 5 barres de cuivre et 5 barres de fer), que vous devez placer près du générateur, qui fournira alors de l'électricité. Il ne vous reste plus qu'à placer du bois dans la scie circulaire sur table pour récupérer des planches.

8 barres de fer Vous devez en fabriquer à partir de minerais de fer via une fonderie.







Tout au long de leur périple sur, les joueurs et les joueuses pourront mettre la main sur de nombreux matériaux et ressources, mais aussi sur des coffres. Malheureusement, certains d'entre eux sont verrouillés et exigent d'avoir une clé pour les ouvrir. Dans certains cas, il vous faudra donc des. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas où ni comment en avoir.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons, afin d'ouvrir des coffres verrouillés et récupérer de nouveaux objets.. La première consiste à fabriquer l'item soi-même, ce qui est un peu long et fastidieux. La deuxième solution repose, quant à elle, sur le hasard et la chance. Dans tous les cas, voici comment avoirC'est en explorant que vous pourrez, avec un peu de chance,. Toutefois, et comme vous l'aurez compris, il n'est pas certain que vous en dégotiez, et ce, à chaque session d'exploration. De notre côté, nous avons réussi à obtenir plusieursen suivant le boss Ghorm le Dévoreur, qui se déplace autour du noyau, et ce, en cercle. Généralement, le boss élimine des créatures sur son passage. Vous pourrez, dès lors, collecter le loot au sol. Avec de la chance, vous pourriez obtenirou même plusieurs.Autrement, et comme dit précédemment, sachez qu'il est tout à fait possible de fabriquerest une tâche plus ou moins longue, étant donné que vous devrez avoir quelque peu progressé sur le jeu de survie. En effet, pour fabriquer des clés, vous devez absolument avoir une table de serrurerie. Cette structure peut être fabriquée via un établi de fer, et ce, contre les ressources suivantes :Si vous avez une table de serrurerie dans votre base, vous pouvez. À chaque fois, cela vous coûtera quelques barres de cuivre. Or, maintenant que vous savez comment, vous pouvez les utiliser pour ouvrir les coffres verrouillés que vous avez dénicher. Chacun d'entre eux contient différents items, qui pourraient vous être utiles pour la suite de votre aventure.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.