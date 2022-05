Core Keeper : La fibre, où la trouver ?

Où trouver de la fibre dans Core Keeper ?

Comment farmer la fibre ?

Comme vous devez le savoir, si vous avez déjà exploré les cavernes de, vous aurez accès à une multitude de ressources, pour vous confectionner un stuff dans le but de valider votre objectif. Cependant, que ce soit au début du jeu pour vous fabriquer un lit, ou plus tard pour créer des armures,, qui est plutôt difficile à trouver.Si vous ne savez pas o, sachez que vous avez plusieurs manières. La première, la plus simple, est de se rendre dans le biome « Clay Caves » (cavernes d'argile), biome dans lequel nous trouvons l'étain . Là-bas, vous trouverez notamment des larves, qui n'hésiteront pas à vous attaquer. Rendez-vous donc dans leur zone en ayant une épée, pour vous défendre. À proximité de ces larves,Toujours dans ce biome, vous avez également la possibilité de croiser une fleur spéciale, la, qui en la détruisant vous donne une graine et une unité de fibre.Une autre façon, plus alternative,que vous croisez. Ces derniers peuvent contenir tout un tas de ressources différentes, comprenant de, des minerais ou encore des graines. Enfin, vous pouvez égalementauprès du premier marchand, moyennant 8 pièces par unité. Nous vous recommandons d'ailleurs de recruter les marchands dans votre base Notez, si vous jouez à plusieurs ou si vous avez besoin d'un stock de, que vous pouvez plus ou moins farmer cette ressource. En effet, en sachant que la Grub Kapok vous permet d'obtenir une graine (il s'agit d'une graine en forme de haricot),. Si vous avez avancé dans votre arbre de compétence sur le jardinage, vous pourrez même avoir une chance d'obtenir deux graines d'un coup. Ainsi, vous pourrez, à terme, avoiret ne pas en manquer.Avec toutes ces informations, vous devriez pouvoir vous faire un petit stock de, et ainsi ne pas en manquer lorsque vous en aurez réellement besoin, notamment une fois le troisième établi débloqué.