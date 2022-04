Core Keeper : Comment avoir les PNJ/Marchands dans sa base ?

Comment avoir les Marchands dans sa base ?

Marchand Slime

Récupérer le « Slime Oil » (après avoir battu le boss)

Créer une pièce d'une taille comprise entre 3x3 et 8x8

Mettre une porte en bois (wooden door)

Mettre un lit

Placer le Slime Oil dans la pièce

Attendre quelques minutes que le Marchand arrive

Marchand des cavernes

Récupérer le « Mysterious Idol » (après avoir battu le boss)

Créer une pièce d'une taille comprise entre 3x3 et 8x8

Mettre une porte en bois (wooden door)

Mettre un lit

Placer le Mysterious Idol dans la pièce

Attendre quelques minutes que le Marchand arrive

Marchand spiritueux

Après avoir battu le premier boss de Core Keeper , après quelques heures de jeu, ou plus, selon votre façon de jouer, ou si vous évoluez avec des amis, vous découvrirez qu'il existe des Marchands. Le premier que nous débloquons est le Marchand Slime (Slime Merchant en version originale), et permet d'obtenir plusieurs objets utiles, comme du cuivre ou encore des fibres, ressource très utile pour construire des lits.Si vous ne souhaitez pas faire le voyage de votre base à ces différents Marchands,. Il suffit, pour cela, de suivre quelques étapes simplissimes que nous vous expliquons ci-dessous.Pour gagner du temps, si vous souhaitez rapidement vendre certains de vos objets, et acheter les ressources des Marchands,. Pour cela, vous n'avez qu'à leur créer une chambre (assez grande), pour qu'ils élisent domicile juste à côté de la où vous vivez.La première chose à faire, cependant, a: Glurch the Abominous Mass pour le Marchand Slime, Ghorm the Devourer pour le Marchand des cavernes (Caveling Merchant) et Hive Mother pour le Marchand spiritueux (Spirit Merchant). Ensuite, voici ce qu'il vous reste à faire :Ici, vous ne pourrez pas faire venir le Marchand, à proprement parler.Core Keeper étant en accès anticipé, nous modifierons l'article si besoin en cours de route, d'autant que de nouveaux boss seront, très probablement, ajoutés.