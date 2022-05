Core Keeper : Comment augmenter son inventaire ?

Augmenter la taille de l'inventaire dans Core Keeper

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L', n'est pas le plus petit qui soit dans les jeux du genre, d'autant plus qu'aucune contrainte liée au poids n'est (pour le moment) instaurée, contrairement à Valheim , par exemple. Ainsi, vous disposez, au début du jeu, de 20 emplacements dans votre inventaire, en plus des dix autres via les raccourcis d'utilisation, notamment pour la pioche, la pelle ou tout autre objet. De ce fait, vous pourrez transporter jusqu'à 30 objets, ce qui, malgré tout, peut vite devenir insuffisant.En effet, les cavernes deregorgent de ressources et vous ferez, très souvent, face à un manque de place certain dans vos poches. Ne désespérez pas, il est possible d'Vous aurez la possibilité d'augmenter votre inventaire par « chance » en trouvant une sacoche en explorant le monde. Celle-ci permet d'augmenter de cinq cases votre inventaire et donc de le porter à 35. Nous trouvons cette sacoche dans les coffres, éparpillés dans les grottes de. Vous devriez en trouver une assez vite, étant donné qu'en quelques heures, nous en avons collecté quatre.Sinon, une fois l'établi en étain mis sur pied, vous pourrez tout simplement. En plus d', pour le passer à 40, donc, il vous octroiera un point de vitesse supplémentaire, ce qui est toujours bon à prendre. Vous aurez besoin de cinq barres d'étain et 10 fibres pour le créer, via l'établi. Nous vous expliquons comment obtenir de la fibre dans ce guide si jamais vous avez besoin d'aide.Il vous suffit d'équiper l'un ou l'autre des sacs (en fonction de celui que vous avez) pour que l'inventaire s'augmente automatiquement. Notez qu'il suffit de l'ajouter à la case dédiée, se trouvant juste en dessous du personnage, comme le montre l'image ci-après, avec une sacoche.