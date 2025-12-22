PS Store : La « Super Promo de janvier » est disponible avec de belles réductions

Le PlayStation Store s'est, récemment, doté d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, à savoir la Super Promo de janvier, avec des jeux à prix réduit.

La Super Promo de janvier du PS Store est disponible (jusqu'au 8 janvier 2026)

Call of Duty: Black Ops 7 Pack Cross-Gen (PS4 et PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS4 et PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €. Forza Horizon 5 Standard Edition (PS5) → 41,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 41,99 € au lieu de 69,99 €. Elden Ring Nightreign (PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €. Battlefield 6 (PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €. Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €. ARC Raiders (PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €. Hollow Knight: Silksong (PS4 et PS5) → 15,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4 et PS5) → 15,99 € au lieu de 19,99 €. Astro Bot (PS5) → 49,69 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 49,69 € au lieu de 69,99 €. Dying Light: The Beast (PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €. Red Dead Redemption 2 (PS4) → 14,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4) → 14,99 € au lieu de 59,99 €. Dispatch (PS5) → 31,49 € au lieu de 34,99 €.

(PS5) → 31,49 € au lieu de 34,99 €. Kingdom Come: Deliverance II (PS5) → 34,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 34,99 € au lieu de 69,99 €. Baldur's Gate 3 (PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €. No Man's Sky (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €. Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 27,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 27,99 € au lieu de 69,99 €. Little Nightmares 3 (PS4 et PS5) → 27,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 27,99 € au lieu de 39,99 €. Dragon Ball: Sparking! Zero (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. Sea of Thieves (PS5) → 13,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 13,99 € au lieu de 39,99 €. Disney Dreamlight Valley (PS4 et PS5) → 27,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 27,99 € au lieu de 39,99 €. PowerWash Simulator 2 (PS5) → 21,24 € au lieu de 24,99 €.

(PS5) → 21,24 € au lieu de 24,99 €. Outer Wilds (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 24,99 €.

(PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 24,99 €. Dead Space (PS5) → 11,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 11,99 € au lieu de 79,99 €. Slime Rancher 2 (PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €. Tales of the Shire: Un jeu Seigneur des Anneaux (PS5) → 24,49 € au lieu de 34,99 €.

Il y a très peu de temps,(aussi dit «») s'est offert une nouvelle catégorie promotionnelle, soit. Celle-ci, qui propose des réductions sur des AAA ainsi que des titres indépendants, donne aux joueurs et aux joueuses la possibilité d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Remarquons quese termine le 8 janvier 2026.Comme toujours, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.