PS Store : La « Super Promo de janvier » est disponible avec de belles réductions

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 décembre 2025 à 15h26
Le PlayStation Store s'est, récemment, doté d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, à savoir la Super Promo de janvier, avec des jeux à prix réduit.
PS Store : La « Super Promo de janvier » est disponible avec de belles réductions
Il y a très peu de temps, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est offert une nouvelle catégorie promotionnelle, soit la Super Promo de janvier. Celle-ci, qui propose des réductions sur des AAA ainsi que des titres indépendants, donne aux joueurs et aux joueuses la possibilité d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Remarquons que la Super Promo de janvier du PS Store se termine le 8 janvier 2026.

La Super Promo de janvier du PS Store est disponible (jusqu'au 8 janvier 2026)

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Comme toujours, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la Super Promo de janvier du PS Store. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.
  • Call of Duty: Black Ops 7 Pack Cross-Gen (PS4 et PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Forza Horizon 5 Standard Edition (PS5) → 41,99 € au lieu de 69,99 €.
  • Elden Ring Nightreign (PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Battlefield 6 (PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €.
  • ARC Raiders (PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Hollow Knight: Silksong (PS4 et PS5) → 15,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Astro Bot (PS5) → 49,69 € au lieu de 69,99 €.
  • Dying Light: The Beast (PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €.
  • Red Dead Redemption 2 (PS4) → 14,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Dispatch (PS5) → 31,49 € au lieu de 34,99 €.
  • Kingdom Come: Deliverance II (PS5) → 34,99 € au lieu de 69,99 €.
  • Baldur's Gate 3 (PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €.
  • No Man's Sky (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 27,99 € au lieu de 69,99 €.
  • Little Nightmares 3 (PS4 et PS5) → 27,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Dragon Ball: Sparking! Zero (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Sea of Thieves (PS5) → 13,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Disney Dreamlight Valley (PS4 et PS5) → 27,99 € au lieu de 39,99 €.
  • PowerWash Simulator 2 (PS5) → 21,24 € au lieu de 24,99 €.
  • Outer Wilds (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 24,99 €.
  • Dead Space (PS5) → 11,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Slime Rancher 2 (PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Tales of the Shire: Un jeu Seigneur des Anneaux (PS5) → 24,49 € au lieu de 34,99 €.
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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