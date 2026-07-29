Clair Obscur: Expedition 33 : Son directeur s'exprime sur l'arrêt des jeux en physique par Sony

Guillaume Broche, le directeur créatif de Clair Obscur: Expedition 33, a dit quelques mots à propos de la décision de Sony concernant les jeux en physique.

Depuis que Sony a annoncé la fin de la production de nouveaux jeux PlayStation en version physique à partir de l'année 2028, de nombreux éditeurs, studios de développement et distributeurs ont pris la parole. Il y a très peu de temps, le directeur créatif de Clair Obscur: Expedition 33 a exprimé son ressenti sur le sujet.

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« Je trouve ça vraiment triste »

En effet, c'est au micro des journalistes du média Automaton que Guillaume Broche, le directeur créatif de Clair Obscur: Expedition 33, est revenu sur la décision de Sony concernant l'arrêt de la production de jeux en format physique en 2028. Guillaume Broche a, ainsi, qualifié cette décision de « triste »/« regrettable » :

Personnellement, je trouve ça vraiment triste, car j'aime beaucoup les magasins de jeux vidéo. Et même si, aujourd'hui, je joue moi-même principalement sur PC, beaucoup de membres de l'équipe [de Sandfall Interactive] jouent sur PS5 et adorent collectionner les disques physiques. Je pense que cela fait aussi partie de la beauté de l'art : le fait que ce soit quelque chose de tangible.

Guillaume Broche explique, par la suite, qu'il peut « comprendre pourquoi cela peut avoir du sens », d'un point de vue financier : « Une sortie physique impose davantage de contraintes, car il faut tenir compte du temps de production des supports physiques, et les recettes par exemplaire sont également moins élevées ». Pour autant, le directeur de Clair Obscur: Expedition 33 précise que le format physique fut important pour le studio.

"It's a sad decision." Clair Obscur: Expedition 33 developers on the end of physical disc production and why they pushed for a physical release despite the drawbackshttps://t.co/yavFD1kTRd pic.twitter.com/2j00jwEv0Z — AUTOMATON WEST (@AUTOMATON_ENG) July 28, 2026

« Pour nous, le format physique revêtait un caractère particulier »

Dans ce même échange, Guillaume Broche a indiqué que ce format a eu une certaine importance pour les développeurs de chez Sandfall Interactive, qui voulaient offrir cela aux joueurs, car ils sont eux-mêmes des personnes appréciant les jeux en physique :

Mais pour nous, le format physique revêtait un caractère particulier. Nous avions également le sentiment que ce jeu pourrait occuper une place particulière dans le cœur des joueurs. Ainsi, même si cela compliquait les choses et réduisait nos revenus par unité, il était important pour nous d'offrir une option aux joueurs qui souhaitent avoir le jeu physique entre les mains. Car c'est aussi ce à quoi nous accordons de l'importance en tant que joueurs.

Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.