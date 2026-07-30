Clair Obscur: Expedition 33 : Un portage Nintendo Switch 2 est un vrai challenge pour Sandfall Interactive

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 juillet 2026 à 10h54
Sandfall Interactive a, récemment, dit quelques mots à propos d'un potentiel portage Nintendo Switch 2 de Clair Obscur: Expedition 33, qui serait un projet assez compliqué.
Clair Obscur: Expedition 33 : Un portage Nintendo Switch 2 est un vrai challenge pour Sandfall Interactive

Depuis la sortie de Clair Obscur: Expedition 33, de nombreux joueurs et joueuses espèrent que le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive débarquera sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2. Un tel projet serait à l'étude du côté du studio, mais développer une version Switch 2 de Clair Obscur: Expedition 33 est difficile, selon Sandfall Interactive.

Porter Clair Obscur: Expedition 33 sur Switch 2 est un « défi technique de taille »

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Lors d'une récente interview avec les journalistes d'Automaton, le directeur technique de Sandfall Interactive, Tom Guillermin, et le directeur créatif du jeu, Guillaume Broche, ont évoqué le potentiel portage Switch 2 de Clair Obscur: Expedition 33. Ainsi, Tom Guillermin a indiqué que porter Clair Obscur: Expedition 33 sur Nintendo Switch 2 représente un vrai challenge pour l'équipe

C'est un défi technique de taille, car nous avons essayé de créer un jeu visuellement magnifique, mais bien sûr, la Switch 2 n'est pas aussi puissante que la PlayStation [5] ou la Xbox Series X. C'est donc un aspect important à prendre en compte, surtout compte tenu de la taille du studio.

Ces quelques mots expliquent pourquoi Sandfall Interactive n'a pas fait d'annonce officielle concernant ce potentiel portage. D'ailleurs, l'équipe n'est pas encore prête à le faire, même si le projet semble être encore d'actualité.

Un portage Switch 2 de Clair Obscur: Expedition 33 qui ne verra jamais le jour ?

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Malgré les difficultés techniques rencontrées pour porter Clair Obscur: Expedition 33 sur Nintendo Switch 2, Sandfall Interactive ne semble pas baisser les bras pour autant. D'ailleurs, Guillaume Broche, le PDG du studio et directeur créatif du titre, a partagé des mots rassurants : « Nous souhaitons trouver un moyen d'y parvenir, mais il est encore trop tôt pour faire une annonce à ce stade ».

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De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Sandfall Interactive ne dit pas non à un portage Switch 2 de Clair Obscur: Expedition 33. Toutefois, l'équipe étudie un tel projet, qui est loin d'être facile. Reste à savoir si les membres de l'Expedition 33 feront bel et bien une arrivée sur la dernière console de Nintendo.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33 est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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