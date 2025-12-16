Parts de gâteau Clair Obscur: Expedition 33 : Où les trouver pour ouvrir la porte fermée de la zone Esquisses de Verso ?

Nous vous indiquons comment et où récupérer les trois parts de gâteau, permettant d'ouvrir la porte fermée de la zone Esquisses de Verso, sur Clair Obscur: Expedition 33.
Comme vous le savez probablement déjà, Clair Obscur: Expedition 33
s'est offert, au cours du mois de décembre 2025, la mise à jour majeure et gratuite « Thank You Update ». Ce patch a apporté une toute nouvelle zone, à savoir Esquisses de Verso. D'ailleurs, celle-ci possède une porte fermée, qui ne peut être ouverte qu'en trouvant trois parts de gâteau
. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas où les dénicher.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons où et comment trouver les 3 parts de gâteau, nécessaires pour ouvrir la porte fermée de la zone Esquisses de Verso, sur Clair Obscur: Expedition 33
.
Où et comment trouver les parts de gâteau pour la porte fermée sur Clair Obscur: Expedition 33 ?
Évidemment, et comme vous vous en doutez, c'est dans la zone Esquisses de Verso que vous dénicherez les trois parts de gâteau
, devant être rassemblées pour ouvrir la porte fermée
, sur Clair Obscur: Expedition 33
. Si vous ne savez pas comment vous y rendre, sachez que nous vous précisons comment rejoindre la zone Esquisses de Verso.
Dès que vous y êtes, vous pouvez vous mettre à la recherche des parts de gâteau
, qui sont demandées pour ouvrir la porte fermée
, qui est située non loin des bains des Gestrals. Pour chaque part de gâteau
, vous devrez effectuer des actions bien précises. Néanmoins, voici comment et où obtenir les trois parts de gâteau, dans la zone Esquisses de Verso, sur Clair Obscur: Expedition 33
:
- Part de gâteau n°1 : Vous devez activer plusieurs grandes statues d'Esquie, aux bains des Gestrals, après avoir parlé au Sauveteur croqué, positionné près d'un grand parasol rose.
- Il vous suffit d'interagir avec les statues pour les faire changer de couleur (orange ou bleu). Ci-dessous, nous vous donnons la solution, en vous indiquant quelles statues doivent être bleues. Dès que cela est fait, vous récupérerez automatiquement la première part de gâteau.
- Part de gâteau n°2 : En contrebas des Bains des gestrals, vous pourrez trouver un groupe de 3 Gestrals, près de petits bateaux. Parlez-leur pour apprendre qu'un navire a disparu. Descendez la cascade, que les Gestrals vous pointent, et passez en dessous pour dénicher le bateau manquant. Rapportez leur le navire pour obtenir la deuxième part de gâteau.
- Part de gâteau n°3 : Allez dans la sous-zone Monde sucré, pour y apercevoir un manège géant. À côté de la structure, vous pourrez voir un Gestral très, très cool, qui a deux têtes d'Esquie et la coiffure de Verso. Parlez-lui, et faites un tour de manège avec chaque membre de l'Expédition. Vous obtiendrez, dès lors, la troisième part de gâteau.
Maintenant que vous avez toutes les parts de gâteau
, vous pouvez retourner auprès de la porte fermée (avec de grands yeux). Interagissez avec pour lui donner le gâteau. La porte s'ouvrira, et vous pourrez progresser dans cette nouvelle sous-zone, qui recèle quelques surprises.
Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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