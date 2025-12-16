Parts de gâteau Clair Obscur: Expedition 33 : Où les trouver pour ouvrir la porte fermée de la zone Esquisses de Verso ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 décembre 2025 à 12h00
Nous vous indiquons comment et où récupérer les trois parts de gâteau, permettant d'ouvrir la porte fermée de la zone Esquisses de Verso, sur Clair Obscur: Expedition 33.
Parts de gâteau Clair Obscur: Expedition 33 : Où les trouver pour ouvrir la porte fermée de la zone Esquisses de Verso ?
Comme vous le savez probablement déjà, Clair Obscur: Expedition 33 s'est offert, au cours du mois de décembre 2025, la mise à jour majeure et gratuite « Thank You Update ». Ce patch a apporté une toute nouvelle zone, à savoir Esquisses de Verso. D'ailleurs, celle-ci possède une porte fermée, qui ne peut être ouverte qu'en trouvant trois parts de gâteau. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas où les dénicher.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons où et comment trouver les 3 parts de gâteau, nécessaires pour ouvrir la porte fermée de la zone Esquisses de Verso, sur Clair Obscur: Expedition 33.

Où et comment trouver les parts de gâteau pour la porte fermée sur Clair Obscur: Expedition 33 ?

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Évidemment, et comme vous vous en doutez, c'est dans la zone Esquisses de Verso que vous dénicherez les trois parts de gâteau, devant être rassemblées pour ouvrir la porte fermée, sur Clair Obscur: Expedition 33. Si vous ne savez pas comment vous y rendre, sachez que nous vous précisons comment rejoindre la zone Esquisses de Verso. 

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Dès que vous y êtes, vous pouvez vous mettre à la recherche des parts de gâteau, qui sont demandées pour ouvrir la porte fermée, qui est située non loin des bains des Gestrals. Pour chaque part de gâteau, vous devrez effectuer des actions bien précises. Néanmoins, voici comment et où obtenir les trois parts de gâteau, dans la zone Esquisses de Verso, sur Clair Obscur: Expedition 33
  • Part de gâteau n°1 : Vous devez activer plusieurs grandes statues d'Esquie, aux bains des Gestrals, après avoir parlé au Sauveteur croqué, positionné près d'un grand parasol rose.
    • Il vous suffit d'interagir avec les statues pour les faire changer de couleur (orange ou bleu). Ci-dessous, nous vous donnons la solution, en vous indiquant quelles statues doivent être bleues. Dès que cela est fait, vous récupérerez automatiquement la première part de gâteau.
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  • Part de gâteau n°2 : En contrebas des Bains des gestrals, vous pourrez trouver un groupe de 3 Gestrals, près de petits bateaux. Parlez-leur pour apprendre qu'un navire a disparu. Descendez la cascade, que les Gestrals vous pointent, et passez en dessous pour dénicher le bateau manquant. Rapportez leur le navire pour obtenir la deuxième part de gâteau.
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  • Part de gâteau n°3 : Allez dans la sous-zone Monde sucré, pour y apercevoir un manège géant. À côté de la structure, vous pourrez voir un Gestral très, très cool, qui a deux têtes d'Esquie et la coiffure de Verso. Parlez-lui, et faites un tour de manège avec chaque membre de l'Expédition. Vous obtiendrez, dès lors, la troisième part de gâteau.
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Maintenant que vous avez toutes les parts de gâteau, vous pouvez retourner auprès de la porte fermée (avec de grands yeux). Interagissez avec pour lui donner le gâteau. La porte s'ouvrira, et vous pourrez progresser dans cette nouvelle sous-zone, qui recèle quelques surprises.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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