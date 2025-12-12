Esquisses de Verso Clair Obscur: Expedition 33 : Comment rejoindre cette nouvelle zone, liée à la mise à jour « Thank You Update » ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 décembre 2025 à 11h24
Nous vous indiquons comment vous rendre dans la zone Esquisses de Verso, qui est disponible sur Clair Obscur: Expedition 33 depuis la mise à jour « Thank You Update ».
Esquisses de Verso Clair Obscur: Expedition 33 : Comment rejoindre cette nouvelle zone, liée à la mise à jour « Thank You Update » ?
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Clair Obscur: Expedition 33 s'est offert une nouvelle mise à jour majeure et gratuite, baptisée « Thank You Update », au cours du mois de décembre 2025. Ce patch a apporté plusieurs nouveautés sur le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive, dont une toute nouvelle zone, qui est nommée « Esquisses de Verso ». Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment l'atteindre.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment rejoindre la zone Esquisses de Verso, qui est arrivée avec la mise à jour « Thank You Update », de Clair Obscur: Expedition 33.

Comment atteindre la zone Esquisses de Verso sur Clair Obscur: Expedition 33 ?

Les prérequis à respecter

Comme indiqué par Sandfall Interactive, pour rejoindre la zone Esquisses de Verso sur Clair Obscur: Expedition 33, vous devez avoir quelques heures de jeu à votre actif. En effet, il est impératif d'avoir accès à l'Acte 3, mais aussi d'avoir débloqué la capacité « Plongée sous-marine » d'Esquie. Si tel est le cas, vous pouvez, dès lors, vous rendre dans la zone Esquisses de Verso (Verso's Drafts en anglais).

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Aller dans la zone Esquisses de Verso sur Clair Obscur: Expedition 33

Se rendre dans la zone Esquisses de Verso sur Clair Obscur: Expedition 33 est, en réalité, assez simple. Si vous avez rempli les conditions précédemment décrites, ouvrez la carte du monde (du Continent). Près de Lumière (tout au sud), et plus précisément sur la droite, vous devriez voir un nouveau logo, symbolisant la zone Esquisses de Verso. Approchez-vous en vous déplaçant avec Esquie, puis entrez dans la zone Esquisses de Verso.

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Là-bas, vous rencontrerez de nouveaux ennemis et vous découvrirez diverses surprises. Évidemment, la mise à jour « Thank You Update » de Clair Obscur: Expedition 33 a introduit d'autres nouveautés, que nous vous détaillons dans un article dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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