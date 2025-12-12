Esquisses de Verso Clair Obscur: Expedition 33 : Comment rejoindre cette nouvelle zone, liée à la mise à jour « Thank You Update » ?

Nous vous indiquons comment vous rendre dans la zone Esquisses de Verso, qui est disponible sur Clair Obscur: Expedition 33 depuis la mise à jour « Thank You Update ».

Comment atteindre la zone Esquisses de Verso sur Clair Obscur: Expedition 33 ?

Les prérequis à respecter

Aller dans la zone Esquisses de Verso sur Clair Obscur: Expedition 33







Vous n'êtes probablement pas sans savoir ques'est offert une nouvelle mise à jour majeure et gratuite, baptisée « Thank You Update », au cours du mois de décembre 2025. Ce patch a apporté plusieurs nouveautés sur le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive, dont une toute nouvelle zone, qui est nommée « Esquisses de Verso ». Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pasAinsi, dans ce qui suit, nous vous expliquonsComme indiqué par Sandfall Interactive, pour, vous devez avoir quelques heures de jeu à votre actif. En effet, il est impératif d'avoir accès à l'Acte 3, mais aussi d'avoir débloqué la capacité « Plongée sous-marine » d'Esquie. Si tel est le cas, vous pouvez, dès lors, vous(Verso's Drafts en anglais).est, en réalité, assez simple. Si vous avez rempli les conditions précédemment décrites, ouvrez la carte du monde (du Continent). Près de Lumière (tout au sud), et plus précisément sur la droite, vous devriez voir un nouveau logo, symbolisant. Approchez-vous en vous déplaçant avec Esquie, puis entrez dansLà-bas, vous rencontrerez de nouveaux ennemis et vous découvrirez diverses surprises. Évidemment, la mise à jour « Thank You Update » dea introduit d'autres nouveautés, que nous vous détaillons dans un article dédié.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.