Clair Obscur: Expedition 33 s'offre la mise à jour « Thank You Update », tous les détails sur les nouveautés

Sandfall Interactive a, très récemment, déployé la mise à jour « Thank You Update » sur son RPG Clair Obscur: Expedition 33. Retrouvez tous les détails et le patch notes.

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Patch notes de la mise à jour « Thank You Update » de Clair Obscur: Expedition 33 Nouveaux contenus Esquisses de Verso, un nouvel environnement jouable, emmène les personnages d'Expedition 33 vers un lieu entièrement inédit, avec de nouvelles rencontres ennemies et de nombreuses surprises à découvrir. Situé sur la Carte du monde, à côté de Lumière – Accessible à partir de l'Acte III. La capacité sous-marine d'Esquie est requise.

Ajout de nouvelles localisations de texte et d'interface en tchèque, ukrainien, espagnol latino-américain, turc, vietnamien, thaï et indonésien, portant le nombre total de langues prises en charge à 19, avec d'autres à venir.

Ajout de nouveaux costumes pour chaque membre de l'Expedition, offrant encore plus d'options de personnalisation tout au long de l'aventure.

Ajout de nouveaux combats de boss destinés aux joueurs en fin de jeu dans la Tour Éternelle. Il s'agit de variantes de boss emblématiques du jeu principal, conçues pour être encore plus exigeantes.

Ajout de nouvelles Luminas et de nouvelles Armes.

Ajout de l'objet de quête « Old Key » dans la zone finale du jeu. Auparavant uniquement disponible durant le Prologue, cet ajout offre une seconde chance de collecter tous les journaux en une seule partie. Nouvelles fonctionnalités Ajout du Photo Mode, avec de nombreux réglages et options permettant aux joueurs de faire preuve de créativité pour capturer leurs moments préférés du jeu. Accessible à tout moment depuis le menu pause.

Ajout de la fonctionnalité Lumina Sets, permettant de sauvegarder jusqu'à 50 configurations de luminas différentes afin de s'adapter instantanément à divers styles de combat.

Ajout de l'option Abandonner le combat dans le menu pause, désormais accessible en combat.

Ajout d'un réglage HUD Scale, permettant d'ajuster la taille des éléments du HUD en jeu de 80 % à 120 %.

Ajout de la prise en charge de FSR 4, incluant l'upscaling temporel AMD pour une image plus nette et la Frame Generation pour une fluidité accrue sur les GPU compatibles.

Ajout de nouveaux filtres pour les Pictos et les Luminas, ainsi qu'une amélioration générale de l'UI.

Ajout du remappage des commandes pour les manettes. Améliorations Le jeu est désormais certifié sur Steam Deck et ROG Xbox Ally.

Amélioration globale de la lisibilité des textes.

Correction de plusieurs problèmes de brouillard et d'éclairage : Effets excessivement intenses lors du combat contre le boss Flying Manor (impactant également certaines cinématiques). Zones surexposées dans Visages. Zones trop sombres dans la Tour Éternelle.

Correction d'un problème limitant les FPS à 30 sur Steam Deck.

Le VSync peut désormais être correctement désactivé dans les paramètres sur Steam Deck.

Les paramètres graphiques sont désormais automatiquement ajustés pour les utilisateurs Steam Deck.

Amélioration du parcours de première configuration : Les contrôleurs sont désormais pris en charge dans les assistants d'installation (fin de l'obligation d'utiliser l'écran tactile).

Les contrôleurs externes basculent désormais de manière fluide avec les contrôles du Steam Deck. Corrections Correction d'un problème où l'utilisation de Battle Retry après une cinématique ou un déclenchement automatique pouvait faire apparaître le joueur hors du monde si la dernière sauvegarde avait été créée dans un autre lieu.

Le temps de jeu affiché sur les sauvegardes reflète désormais correctement le temps total, y compris le temps passé lors des Game Over. (Note : cette correction ne s'applique pas rétroactivement aux sauvegardes existantes.)

Correction du comportement de l'inventaire afin que l'ordre de tri soit conservé après la fermeture du menu du jeu.

Correction d'un problème empêchant l'accès au réglage Intel XeSS Frame Generation sur PC Game Pass.

Correction d'un problème où l'utilisation de certains signes diacritiques sous Windows était bloquée après le lancement du jeu.

Correction d'un problème où Breaking Death détruisait systématiquement tous les ennemis lors de la mort du personnage. Désormais, seul l'ennemi responsable de la mort est affecté. En conséquence, l'effet ne fonctionne plus lorsque le personnage se tue lui-même.

L'ordre de tour des personnages lors d'un First Strike, déclenché en attaquant un ennemi sur la carte, respecte désormais correctement la statistique de Speed.

Correction d'un problème où Boucharo conférait +150 % de chance de coup critique au lieu de +50 %.

Correction de plusieurs Luminas accordant involontairement un bonus caché de +10 % de dégâts, notamment : Sweet Kill Teamwork Dead Energy II First Strike et d'autres.



Annoncée il y a de cela plusieurs semaines,. Ce nouveau patch majeur et gratuit est, plus précisément, sorti le 12 décembre dernier, soit lors de la cérémonie des Game Awards 2025, qui a attribué le prix de « Jeu de l'année » au RPG de Sandfall Interactive.Comme prévu,, dont une nouvelle zone à explorer, de nouveaux boss à affronter, mais aussi de nouvelles armes à trouver. Sans plus attendre, voici, qui est disponible depuis le 12 décembre 2025.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.