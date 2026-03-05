Clair Obscur: Expedition 33 : Sandfall Interactive condamne l'usage de sa musique par Jean Messiha

Le studio montpelliérain Sandfall Interactive s'insurge contre l'utilisation non autorisée d'une musique de son jeu Clair Obscur Expedition 33 par le politicien Jean Messiha. Une récupération politique fermement condamnée par les développeurs, qui menacent d'engager des poursuites judiciaires pour protéger l'intégrité de leur œuvre.
Plus gros succès de l'année dernière, raflant la quasi-totalité des prix, Clair Obscur: Expedition 33 se retrouve bien malgré lui au cœur d'une tourmente politique
. Le candidat d'extrême droite Jean Messiha, qui brigue la mairie d'Évreux sous la bannière du parti Reconquête, a en effet utilisé la chanson « Lumière
», tirée de la bande originale du jeu, pour illustrer l'un de ses clips de campagne. Cette composition de Lorien Testard, magnifiquement interprétée par Alice Duport-Percier, a été intégrée sans aucune demande préalable auprès des créateurs. Face à cette situation, le studio montpelliérain Sandfall Interactive a rapidement réagi pour marquer sa désapprobation totale
.
Une récupération politique fermement condamnée
Dès que l'information a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, les développeurs n'ont pas tardé à prendre publiquement leurs distances avec le politicien. Interrogé par la chaîne d'information en continu BFM TV
, un porte-parole de Sandfall Interactive a exprimé la colère et la détermination de l'équipe face à cette appropriation illicite.
L'utilisation d'éléments de notre jeu à des fins politiques constitue une atteinte de notre droit moral. Nous sommes profondément attachés à l'intégrité artistique de notre œuvre et ne saurions accepter que le contenu de notre jeu et son univers soient associés à des messages qui ne correspondent pas à nos valeurs.
L'entreprise ne compte pas en rester là. Elle a d'ores et déjà annoncé se réserver le droit d'engager toutes les démarches nécessaires pour exiger le retrait immédiat de la vidéo promotionnelle
, n'excluant pas d'aller jusqu'à une véritable bataille juridique si la situation l'exige. Ce refus catégorique de toute récupération politique s'inscrit dans la continuité des prises de position du studio.
Un succès français qui attire les convoitises
Ce n'est pas la première fois que l'esthétique très marquée de Clair Obscur: Expedition 33 suscite des débats. Avec son architecture inspirée de la Belle Époque et ses multiples références à la culture française, le titre avait déjà fait l'objet de discussions animées l'été dernier. Certains internautes accusaient alors le jeu de flatter un certain conservatisme
, voire de faire le jeu des mouvances nationalistes.
À l'époque, les créateurs avaient fermement démenti ces allégations, rappelant que leur projet avait été conçu dans un esprit de tolérance absolue, par une équipe multiculturelle aux origines diverses. Bien que le travail de Sandfall Interactive ait récemment été salué par les plus hautes sphères de l'État, avec une décoration par la ministre de la Culture Rachida Dati et des félicitations publiques du président Emmanuel Macron
, le studio a toujours mis un point d'honneur à rester strictement indépendant
.
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