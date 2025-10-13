Clair Obscur: Expedition 33 : Vous n'avez pas encore tout vu, certains secrets n'ont pas été découverts

Le directeur créatif de Clair Obscur: Expedition 33 a, récemment, expliqué que le jeu n'a pas encore révélé tous ses secrets.

Clair Obscur: Expedition 33 a encore quelques secrets

Il y en a [des secrets non découverts], mais je ne veux pas les révéler, car elles ne seraient alors plus secrètes. Peut-être ont-elles été découvertes, mais je n'ai rien vu à ce sujet. Il reste encore quelques éléments, oui.

Clair Obscur: Expedition 33 still has secrets fans haven't found, says directorhttps://t.co/hBsvq3UpeN pic.twitter.com/UH5Fgccyyi — Eurogamer (@eurogamer) October 10, 2025

De la nouveauté arrive sur Clair Obscur: Expedition 33

PC (Steam) Édition Standard → 22,79 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction. Édition Deluxe → 31,59 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.

(Steam) PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Disponible depuis la fin du mois d'avril 2025,a été parcouru par de très nombreux joueurs et joueuses, qui ont, pour la plupart, été charmés par le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive. Cependant, d'après son directeur créatif,En effet, au cours d'une interview avec les journalistes d'Eurogamer,Ainsi, bien que certaines références ou éléments aient déjà été décelés par la communauté,. Nul doute que des joueurs et des joueuses vont (re)partir à Lumière aux côtés des membres de l'Expedition 33 pour les dénicher.Si cette déclaration de Guillaume Broche ne vous convainc pas de (re)lancer, il se peut que la prochaine et nouvelle mise à jour majeure ainsi que gratuite le fasse. Au début du mois d'octobre 2025, Sandfall Interactive a, effectivement, annoncé un nouveau patch pour, qui introduira plusieurs nouveautés sur le RPG au tour par tour, dont de nouveaux ennemis, de nouvelles boss et « un nouvel environnement jouable ».Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :