Clair Obscur: Expedition 33 : Vous n'avez pas encore tout vu, certains secrets n'ont pas été découverts

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 octobre 2025 à 14h45
Le directeur créatif de Clair Obscur: Expedition 33 a, récemment, expliqué que le jeu n'a pas encore révélé tous ses secrets.
Clair Obscur: Expedition 33 : Vous n'avez pas encore tout vu, certains secrets n'ont pas été découverts
Disponible depuis la fin du mois d'avril 2025, Clair Obscur: Expedition 33 a été parcouru par de très nombreux joueurs et joueuses, qui ont, pour la plupart, été charmés par le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive. Cependant, d'après son directeur créatif, Clair Obscur: Expedition 33 possède encore des secrets qui n'ont pas été découverts par la communauté.

Clair Obscur: Expedition 33 a encore quelques secrets

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En effet, au cours d'une interview avec les journalistes d'Eurogamer, le directeur créatif de Clair Obscur: Expedition 33, Guillaume Broche, a expliqué que les joueurs et les joueuses n'ont pas encore trouvé tous les secrets du jeu :
Il y en a [des secrets non découverts], mais je ne veux pas les révéler, car elles ne seraient alors plus secrètes. Peut-être ont-elles été découvertes, mais je n'ai rien vu à ce sujet. Il reste encore quelques éléments, oui.
Ainsi, bien que certaines références ou éléments aient déjà été décelés par la communauté, Clair Obscur: Expedition 33 aurait encore plusieurs secrets non découverts. Nul doute que des joueurs et des joueuses vont (re)partir à Lumière aux côtés des membres de l'Expedition 33 pour les dénicher. 

De la nouveauté arrive sur Clair Obscur: Expedition 33

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Si cette déclaration de Guillaume Broche ne vous convainc pas de (re)lancer Clair Obscur: Expedition 33, il se peut que la prochaine et nouvelle mise à jour majeure ainsi que gratuite le fasse. Au début du mois d'octobre 2025, Sandfall Interactive a, effectivement, annoncé un nouveau patch pour Clair Obscur: Expedition 33, qui introduira plusieurs nouveautés sur le RPG au tour par tour, dont de nouveaux ennemis, de nouvelles boss et « un nouvel environnement jouable ».

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Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Lol (invité) Le 13/10/2025 à 15:36

Y'a un message caché avec écrit goty contenders dans le jeu