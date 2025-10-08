Clair Obscur: Expedition 33 : Surprise, une mise à jour majeure et gratuite arrive

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 octobre 2025 à 16h06
Sandfall Interactive a, récemment, annoncé qu'une mise à jour majeure, apportant des nouveautés, débarque prochainement sur Clair Obscur: Expedition 33.
Clair Obscur: Expedition 33 : Surprise, une mise à jour majeure et gratuite arrive
Le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33, fut l'une des plus belles surprises de cette année 2025 et a été grandement apprécié par la communauté. Afin de remercier les joueurs et les joueuses, les développeurs de Clair Obscur: Expedition 33 ont prévu une surprise de taille : une mise à jour majeure et gratuite, avec une tonne de nouveautés, arrive.

Clair Obscur: Expedition 33 va s'offrir de nouveaux contenus

clair-obscur-expedition-33-monoco
En effet, comme annoncé dans un article sur le site officiel, relayé sur le compte Twitter/X du jeu, Sandfall Interactive a prévu de déployer une mise à jour majeure et gratuite sur Clair Obscur: Expedition 33. Ce nouveau patch est actuellement en développement pour toutes les plateformes de jeu et ne possède, donc, pas de date de sortie, pour le moment.

À lire également

Clair Obscur: Expedition 33 : Un nouveau chiffre de vente révélé, alors qu'un nouveau projet est en préparation

Clair Obscur: Expedition 33 : Un nouveau chiffre de vente révélé, alors qu'un nouveau projet est en préparation

Toutefois, Sandfall Interactive a déjà partagé quelques informations concernant le contenu de cette nouvelle mise à jour à destination de Clair Obscur: Expedition 33. Celle-ci introduira un tout nouvel environnement jouable, qui « emmènera les membres de l'Expedition 33 dans un lieu unique », qui proposera de nouveaux ennemis et des surprises. De plus, les développeurs ont prévu d'ajouter de nouveaux boss exigeants, qui seront pour les joueurs et les joueuses ayant atteint « la dernière partie du jeu ». En outre, cette mise à jour apportera de nouveaux costumes, de nouvelles localisations et « de nombreuses surprises ».
Autant dire que cette nouvelle va grandement ravir les fans de Clair Obscur: Expedition 33, qui a, d'ailleurs, dépassé un nouveau cap.

Clair Obscur: Expedition 33 dépasse les 5 millions d'exemplaires vendus

clair-obscur-expedition-33-visuel-personnages
L'annonce de la nouvelle mise à jour majeure et gratuite à venir sur Clair Obscur: Expedition 33 est accompagnée d'une nouvelle statistique. D'après les informations partagées, Clair Obscur: Expedition 33 s'est écoulé à plus de 5 millions de copies dans le monde entier. Un très beau succès donc pour le RPG de Sandfall Interactive, qui figure dans le catalogue du Game Pass.
L'accueil réservé à notre jeu a juste été incroyable. Nous avons passé des années à travailler sur le projet de nos rêves, et savoir qu'il a trouvé un tel écho auprès des fans du monde entier est à la fois merveilleux et bouleversant. Nous sommes très reconnaissants pour l'amour qu'ont donné les fans à l'univers que nous avons créé, pour leurs créations artistiques et leurs reprises des musiques, pour les cosplays Baguette en convention et leur soutien indéfectible envers le jeu. Nous espérons que cette mise à jour sera reçue comme un gigantesque « merci » par les fans pour leur soutien sans faille. Merci de rester patient, notre équipe travaille dur pour vous offrir quelque chose qui vaudra largement l'attente.
- Guillaume Broche, Directeur créatif d'Expedition 33 pour Sandfall Interactive.
Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Les meilleurs jeux réalisés par des studios français
Clair Obscur: Exp 33 14 juillet 2026

Les meilleurs jeux réalisés par des studios français

De nombreux titres développés par des studios français sont disponibles sur le marché, et ce, depuis des années. Voici une sélection des meilleurs jeux français, qui devraient attirer toute votre attention.
Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) compte prendre des « décisions drastiques » pour son prochain projet
Clair Obscur: Exp 33 01 juillet 2026

Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) compte prendre des « décisions drastiques » pour son prochain projet

Sandfall Interactive a laissé entendre que des « décisions drastiques » seront prises pour son prochain jeu.
Clair Obscur: Expedition 33 devrait arriver cette année sur Switch 2, selon ce leaker
Clair Obscur: Exp 33 15 juin 2026

Clair Obscur: Expedition 33 devrait arriver cette année sur Switch 2, selon ce leaker

Un leaker réputé a, récemment, assuré qu'un portage Switch 2 de Clair Obscur: Expedition 33 devrait arriver d'ici la fin de l'année.

commentaires (3)

Avatar
Yousf (invité) Le 09/10/2025 à 19:43

Ça va être sympa de se replonger dans le jeu avec cette nouvelle mise a jour

Avatar
Tellementcooool (invité) Le 08/10/2025 à 17:27

Waouuh! incroyable!

Avatar
justbravo (invité) Le 08/10/2025 à 16:12

franchement j'ai beau chercher des défauts à ce jeu j'en trouve pas... au bout d'un moment faut juste s'assoire et dire bravo aux devs... et oui c'est français en plus. j'attends ça avec impatience