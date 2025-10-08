Clair Obscur: Expedition 33 : Surprise, une mise à jour majeure et gratuite arrive

Sandfall Interactive a, récemment, annoncé qu'une mise à jour majeure, apportant des nouveautés, débarque prochainement sur Clair Obscur: Expedition 33.
Le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33
, fut l'une des plus belles surprises de cette année 2025 et a été grandement apprécié par la communauté. Afin de remercier les joueurs et les joueuses, les développeurs de Clair Obscur: Expedition 33 ont prévu une surprise de taille : une mise à jour majeure et gratuite, avec une tonne de nouveautés, arrive
.
Clair Obscur: Expedition 33 va s'offrir de nouveaux contenus
En effet, comme annoncé dans un article sur le site officiel, relayé sur le compte Twitter/X du jeu, Sandfall Interactive a prévu de déployer une mise à jour majeure et gratuite sur Clair Obscur: Expedition 33
. Ce nouveau patch est actuellement en développement pour toutes les plateformes de jeu et ne possède, donc, pas de date de sortie, pour le moment.
Toutefois, Sandfall Interactive a déjà partagé quelques informations concernant le contenu de cette nouvelle mise à jour à destination de Clair Obscur: Expedition 33
. Celle-ci introduira un tout nouvel environnement jouable
, qui « emmènera les membres de l'Expedition 33 dans un lieu unique
», qui proposera de nouveaux ennemis et des surprises
. De plus, les développeurs ont prévu d'ajouter de nouveaux boss exigeants
, qui seront pour les joueurs et les joueuses ayant atteint « la dernière partie du jeu
». En outre, cette mise à jour apportera de nouveaux costumes
, de nouvelles localisations
et « de nombreuses surprises
».
Autant dire que cette nouvelle va grandement ravir les fans de Clair Obscur: Expedition 33
, qui a, d'ailleurs, dépassé un nouveau cap.
Clair Obscur: Expedition 33 dépasse les 5 millions d'exemplaires vendus
L'annonce de la nouvelle mise à jour majeure et gratuite à venir sur Clair Obscur: Expedition 33
est accompagnée d'une nouvelle statistique. D'après les informations partagées, Clair Obscur: Expedition 33 s'est écoulé à plus de 5 millions de copies dans le monde entier
. Un très beau succès donc pour le RPG de Sandfall Interactive, qui figure dans le catalogue du Game Pass.
L'accueil réservé à notre jeu a juste été incroyable. Nous avons passé des années à travailler sur le projet de nos rêves, et savoir qu'il a trouvé un tel écho auprès des fans du monde entier est à la fois merveilleux et bouleversant. Nous sommes très reconnaissants pour l'amour qu'ont donné les fans à l'univers que nous avons créé, pour leurs créations artistiques et leurs reprises des musiques, pour les cosplays Baguette en convention et leur soutien indéfectible envers le jeu. Nous espérons que cette mise à jour sera reçue comme un gigantesque « merci » par les fans pour leur soutien sans faille. Merci de rester patient, notre équipe travaille dur pour vous offrir quelque chose qui vaudra largement l'attente.
- Guillaume Broche, Directeur créatif d'Expedition 33 pour Sandfall Interactive.
Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
commentaires (3)
Ça va être sympa de se replonger dans le jeu avec cette nouvelle mise a jour
Waouuh! incroyable!
franchement j'ai beau chercher des défauts à ce jeu j'en trouve pas... au bout d'un moment faut juste s'assoire et dire bravo aux devs... et oui c'est français en plus. j'attends ça avec impatience