Clair Obscur: Expedition 33 : Surprise, une mise à jour majeure et gratuite arrive

Sandfall Interactive a, récemment, annoncé qu'une mise à jour majeure, apportant des nouveautés, débarque prochainement sur Clair Obscur: Expedition 33.

Clair Obscur: Expedition 33 va s'offrir de nouveaux contenus

THANK YOU, from @SandfallGames!

We've been working on bringing you a few updates, some of the highlights being:



🌳 New playable environment

⚔️ New late-game boss battles

👕 New costumes



➡️ Read more: https://t.co/2grDsMSrOR pic.twitter.com/voReWsXFik — Clair Obscur: Expedition 33 (@expedition33) October 8, 2025

Clair Obscur: Expedition 33 dépasse les 5 millions d'exemplaires vendus

L'accueil réservé à notre jeu a juste été incroyable. Nous avons passé des années à travailler sur le projet de nos rêves, et savoir qu'il a trouvé un tel écho auprès des fans du monde entier est à la fois merveilleux et bouleversant. Nous sommes très reconnaissants pour l'amour qu'ont donné les fans à l'univers que nous avons créé, pour leurs créations artistiques et leurs reprises des musiques, pour les cosplays Baguette en convention et leur soutien indéfectible envers le jeu. Nous espérons que cette mise à jour sera reçue comme un gigantesque « merci » par les fans pour leur soutien sans faille. Merci de rester patient, notre équipe travaille dur pour vous offrir quelque chose qui vaudra largement l'attente. - Guillaume Broche, Directeur créatif d'Expedition 33 pour Sandfall Interactive.

Le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive,, fut l'une des plus belles surprises de cette année 2025 et a été grandement apprécié par la communauté. Afin de remercier les joueurs et les joueuses,En effet, comme annoncé dans un article sur le site officiel, relayé sur le compte Twitter/X du jeu,. Ce nouveau patch est actuellement en développement pour toutes les plateformes de jeu et ne possède, donc, pas de date de sortie, pour le moment.Toutefois,. Celle-ci introduira un tout nouvel environnement jouable, qui « emmènera les membres de l'Expedition 33 dans un lieu unique »,. De plus, les développeurs ont prévu d'ajouter, qui seront pour les joueurs et les joueuses ayant atteint « la dernière partie du jeu ». En outre, cette mise à jour apportera, deet « de nombreuses surprises ».Autant dire que cette nouvelle va grandement ravir les fans de, qui a, d'ailleurs, dépassé un nouveau cap.L'annonce de la nouvelle mise à jour majeure et gratuite à venir surest accompagnée d'une nouvelle statistique. D'après les informations partagées,. Un très beau succès donc pour le RPG de Sandfall Interactive, qui figure dans le catalogue du Game Pass.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.