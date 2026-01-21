Clair Obscur: Expedition 33 vient de battre le record le plus fou d'Elden Ring

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 janvier 2026 à 12h42
Après avoir marqué l'année 2025 à plus d'un titre, Clair Obscur: Expedition 33 vient d'entrer dans la grande histoire du jeu vidéo. Dans la nuit du 20 au 21 janvier, Maëlle, Gustave et les autres ont volé le titre le plus prestigieux détenu par Elden Ring.
Clair Obscur: Expedition 33 vient de battre le record le plus fou d'Elden Ring
Que ce soit grâce à son histoire, à son gameplay, à son univers visuel unique ou à sa bande originale, Clair Obscur: Expedition 33 a autant marqué les joueurs que la presse.

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Tout au long de l'année écoulée, le jeu de Sandfall Interactive a accumulé les récompenses, devenant notamment le jeu le plus primé de toute l'histoire des Game Awards. Cependant, il avait un rival de taille dans cette course aux trophées : Elden Ring

Elden Ring, jeu le plus récompensé de l'histoire dans la catégorie « Jeu de l'année » jusqu'à aujourd'hui

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Jeu le plus attendu des Game Awards 2020 et 2021, Elden Ring a marqué l'industrie vidéoludique et amassé de nombreuses récompenses depuis 2022. Au total, le titre de From Software a accumulé 429 récompenses et victoires dans la catégorie « Jeu de l'année ».

Cela inclut à la fois les grands noms de l'industrie comme les Game Awards, le magazine japonais Famitsu, les sites spécialisés américains mais aussi les structures plus modestes et des cérémonies moins médiatisées comme les Game Developers Choice Awards.

Un tel chiffre semblait impossible à détrôner, laissant penser que seul Grand Theft Auto VI pouvait être le seul prétendant à la couronne. Mais Clair Obscur: Expedition 33 est parvenu à faire plier les boss les plus redoutables de l'Entre-Terre.

436 récompenses accumulées dans cette catégorie par Clair Obscur: Expedition 33

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En effet, le suivi partagé sur ResetEra confirme que le titre développé par Sandfall Interactive vient de battre Elden Ring. Clair Obscur: Expedition 33 est officiellement le jeu le plus récompensé de l'histoire dans la catégorie « Jeu de l'année » avec 436 récompenses obtenues à l'heure où ces lignes sont rédigées. Ce nouveau record, tout comme le succès inattendu du titre, a surpris l'ensemble de l'équipe de Sandfall Interactive. 

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À ce sujet, son directeur créatif, Guillaume Broche, a déclaré dans une récente interview accordée à Edge Magazine que : « Ce qui nous a vraiment le plus surpris, c'est à quel point le récit, les cinématiques et l'histoire ont touché les joueurs. C'est ce qu'il y a de plus difficile à quantifier, car c'est toujours quelque chose de très personnel. Le fait que cela ait fonctionné si bien, quasiment instantanément, nous a fait dire : "C'est cent fois plus que ce à quoi nous nous attendions." ».
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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