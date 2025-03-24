Clair Obscur: Expedition 33 va-t-il être repoussé, à quelques semaines de sa sortie ? Les développeurs répondent

Clair Obscur: Expedition 33 est un RPG français au tour par tour avec des éléments en temps réel, développé par Sandfall Interactive. Sorti en avril 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, il plonge les joueurs dans un univers inspiré de la Belle Époque, où une expédition tente de stopper un rituel mortel annuel. Le jeu est acclamé pour son gameplay hybride et sa direction artistique.