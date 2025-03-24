Clair Obscur: Expedition 33 va-t-il être repoussé, à quelques semaines de sa sortie ? Les développeurs répondent

Quelle qu'en soit la raison, un report est fréquent dans le monde du jeu vidéo. Mais une information précieuse partagée par l'équipe de développement rassure pour l'avenir de Clair Obscur: Expedition 33.
Prévu pour le 24 avril 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series
, Clair Obscur: Expedition 33
compte parmi les sorties les plus attendues du printemps 2025. Cependant, de nombreux joueurs redoutent un retard, d'autant que Sandfall Interactive est un petit studio.
Toutefois, les développeurs veulent rassurer la communauté en partageant dès que possible des informations liées au titre. D'ailleurs, le 22 mars 2025, ils ont communiqué une information majeure qui a une influence directe sur la sortie du jeu.
Clair Obscur: Expedition 33 entame la dernière ligne droite avant son lancement
Dans une publication partagée sur le compte officiel X/Twitter du titre, Sandfall Interactive confirmait que Clair Obscur: Expedition 33 entrait dans sa phase Gold
. Dans l'industrie vidéoludique, l'or ne signifie pas une première place, mais que le développement d'un jeu est terminé et que la production des copies physiques peut officiellement débuter. Avec un mois d'avance sur leur planning, les équipes peuvent donc peaufiner les derniers détails avant le lancement définitif.
Bien entendu, des retards de production ou des problèmes liés à la livraison peuvent encore retarder de quelques jours la sortie du jeu.
Cependant, ils sont mineurs, n'ont rien à voir avec le développement en lui-même et ne devraient pas influencer l'arrivée de Clair Obscur en version dématérialisée.
Les équipes se réjouissent d'ailleurs de cette nouvelle en précisant que « maintenant, nous entrons dans la dernière ligne droite avant que le jeu ne soit entre vos mains. Le monolithe se rapproche de plus en plus…
». En attendant son grand lancement, vous pouvez retrouver ses configurations PC
.
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