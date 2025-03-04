Clair Obscur: Expedition 33 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Clair Obscur: Expedition 33.
Le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive et Kepler Interactive, Clair Obscur: Expedition 33
, doit débarquer à la fin du mois d'avril 2025. Depuis sa toute première annonce, de nombreux joueurs et joueuses se disent impatients de plonger dans cette nouvelle aventure. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Clair Obscur: Expedition 33
.
Configurations PC Clair Obscur: Expedition 33
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Clair Obscur: Expedition 33
, sachez qu'il faudra posséder un bon PC pour le faire tourner selon la configuration recommandée. D'après les informations dévoilées par Sandfall Interactive, il convient, en outre, d'avoir 55 Go d'espace disque disponible pour installer Clair Obscur: Expedition 33
.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Clair Obscur: Expedition 33
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Config minimale
- Système d'exploitation → Windows 10
- Mémoire vive → 8 Go de mémoire
- Processeur → Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 1600X
- Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Go), AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go) ou Intel Arc A380 (6 Go)
- Espace disque → 55 Go d'espace disque disponible
- DirectX → Version 12
- Notes → 1080p et 30 FPS avec des paramètres faibles. Disque SSD requis
Config recommandée
- Système d'exploitation → Windows 11
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire
- Processeur → Intel Core i7-11700K ou AMD Ryzen 5 5600X
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go)
- Espace disque → 55 Go d'espace disque disponible
- DirectX → Version 12
- Notes → 1080p et 60 FPS avec des paramètres élevés. Disque SSD requis
Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33
sort le 24 avril 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via la plateforme de Valve, Steam, et via l'Epic Games Store).
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