Clair Obscur: Expedition 33 va s'inviter sous les sapins avec ce record et la peluche tant attendue

Damn! Huge spike in Expedition 33 copies sold since the Game Awards ( @alineaanalytics estimates) It sold an extra 200K+ copies since: 76% on Steam, 21% on PS5, and 3% on Xbox. Around 52K Xbox players accessed E33 via Game Pass for the first time, too. Free Substack link in bio. pic.twitter.com/JppqUtbTVQ

The OFFICIAL Clair Obscur Esquie plush is finally REAL! Pre-order yours now: https://t.co/g8cYgocK2N pic.twitter.com/Oy7vrhGs7l — IGN (@IGN) December 16, 2025

Cependant, si vous souhaitez câliner cet ami voyageur, il faudra être patient et faire attention à votre portefeuille. S'il ne pourra pas être offert le matin de Noël, Esquie est disponible en précommande sur le site d'IGN. Si la production n'est pas retardée, les premiers exemplaires de la peluche devraient être expédiés entre avril et mai 2026. Mais attention : IGN étant un site américain, des frais de douane et de livraison importants sont à prévoir si vous précommandez la peluche.Pour l'heure, l'idéal reste d'attendre une annonce officielle destinée au marché européen. Toutefois, pour les plus impatients, sachez que la peluche d'Esquie vous coûtera