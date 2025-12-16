Clair Obscur: Expedition 33 va s'inviter sous les sapins avec ce record et la peluche tant attendue
Publié par Justine Manchuelle
le 16 décembre 2025 à 16h47
le 16 décembre 2025 à 16h47
Depuis la cérémonie des Game Awards, les ventes de Clair Obscur: Expedition 33 ont grimpé en flèche. Le Père Noël devrait glisser de nombreuses copies dans ses cadeaux et il a révélé la peluche officielle de l'un des personnages les plus appréciés du jeu.
En règle générale, le lauréat de la catégorie « Jeu de l'année » des Game Awards voit ses ventes décoller après la remise de prix. Le phénomène a ainsi été observé fin 2024 après le sacre d'Astro Bot. Sans surprise, Clair Obscur: Expedition 33 (le grand gagnant de cette année) connaît lui aussi un intérêt grandissant de la part des joueurs. D'ailleurs, il est probable qu'il se retrouve au pied du sapin cette année.
D'après de récents chiffres publiés par le cabinet Alinea Analytics, près de 400 000 copies de Clair Obscur: Expedition 33 ont été vendues depuis la révélation des nominations des Game Awards en novembre dernier.
Le fait que le titre ait raflé 9 prix, dont celui du jeu de l'année, a accentué l'engouement des joueurs. De plus, le lancement de la mise à jour de remerciement a poussé celles et ceux qui possèdent déjà le jeu à y retourner, ce qui s'est ressenti sur les chiffres SteamDB du titre.
En toute logique, de nombreuses personnes veulent le découvrir ou l'offrir. Mais chez plusieurs revendeurs français, le titre est déjà en rupture de stock. S'il vous manque un cadeau de dernière minute, il faudra donc certainement vous tourner vers la seconde main ou guetter certains réassorts.
Les ventes records ne sont pas le seul cadeau réservé aux passionnés du jeu de l'année. En plus de l'artbook officiel disponible en librairie depuis quelques jours, l'objet officiel que tous les joueurs attendaient est enfin disponible. Réclamée à cor et à cris au printemps dernier et au centre de nombreuses arnaques en ligne, la peluche officielle d'Esquie est enfin proposée à la vente.
Une véritable explosion des ventes de Clair Obscur: Expedition 33, notamment en version dématérialisée
D'après de récents chiffres publiés par le cabinet Alinea Analytics, près de 400 000 copies de Clair Obscur: Expedition 33 ont été vendues depuis la révélation des nominations des Game Awards en novembre dernier.
Damn! Huge spike in Expedition 33 copies sold since the Game Awards (@alineaanalytics estimates)— Rhys Elliott (@superhys) December 15, 2025
It sold an extra 200K+ copies since: 76% on Steam, 21% on PS5, and 3% on Xbox. Around 52K Xbox players accessed E33 via Game Pass for the first time, too.
Free Substack link in bio. pic.twitter.com/JppqUtbTVQ
Le fait que le titre ait raflé 9 prix, dont celui du jeu de l'année, a accentué l'engouement des joueurs. De plus, le lancement de la mise à jour de remerciement a poussé celles et ceux qui possèdent déjà le jeu à y retourner, ce qui s'est ressenti sur les chiffres SteamDB du titre.
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En toute logique, de nombreuses personnes veulent le découvrir ou l'offrir. Mais chez plusieurs revendeurs français, le titre est déjà en rupture de stock. S'il vous manque un cadeau de dernière minute, il faudra donc certainement vous tourner vers la seconde main ou guetter certains réassorts.
La peluche officielle d'Esquie enfin disponible, mais...
Les ventes records ne sont pas le seul cadeau réservé aux passionnés du jeu de l'année. En plus de l'artbook officiel disponible en librairie depuis quelques jours, l'objet officiel que tous les joueurs attendaient est enfin disponible. Réclamée à cor et à cris au printemps dernier et au centre de nombreuses arnaques en ligne, la peluche officielle d'Esquie est enfin proposée à la vente.
Cependant, si vous souhaitez câliner cet ami voyageur, il faudra être patient et faire attention à votre portefeuille. S'il ne pourra pas être offert le matin de Noël, Esquie est disponible en précommande sur le site d'IGN. Si la production n'est pas retardée, les premiers exemplaires de la peluche devraient être expédiés entre avril et mai 2026. Mais attention : IGN étant un site américain, des frais de douane et de livraison importants sont à prévoir si vous précommandez la peluche.
Pour l'heure, l'idéal reste d'attendre une annonce officielle destinée au marché européen. Toutefois, pour les plus impatients, sachez que la peluche d'Esquie vous coûtera 45 dollars (frais de port non inclus), soit un peu plus de 38 euros.
The OFFICIAL Clair Obscur Esquie plush is finally REAL! Pre-order yours now: https://t.co/g8cYgocK2N pic.twitter.com/Oy7vrhGs7l— IGN (@IGN) December 16, 2025
Pour l'heure, l'idéal reste d'attendre une annonce officielle destinée au marché européen. Toutefois, pour les plus impatients, sachez que la peluche d'Esquie vous coûtera 45 dollars (frais de port non inclus), soit un peu plus de 38 euros.
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