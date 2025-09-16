Clair Obscur: Expedition 33 : Un nouveau chiffre de vente révélé, alors qu'un nouveau projet est en préparation

Les développeurs de Clair Obscur: Expedition 33 ont, récemment, partagé une nouvelle statistique concernant les ventes du RPG, tout en indiquant qu'un autre projet est en cours.
Depuis sa sortie, qui remonte au mois d'avril de cette année 2025, le RPG de Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33
, n'a cessé de faire parler de lui. Véritable succès critique et commercial, un nouveau chiffre de ventes concernant Clair Obscur: Expedition 33 a été dévoilé, alors qu'une partie de l'équipe de développement travaille déjà sur le prochain projet
.
Clair Obscur: Expedition 33 culmine à plus de 4 millions d'exemplaires vendus
En effet, lors du Z-Event de cette année 2025, le streamer Antoine Daniel a pu interviewer plusieurs membres de l'équipe de développement de Sandfall Interactive. Au cours de l'échange, les développeurs ont annoncé que Clair Obscur: Expedition 33 s'est écoulé à 4,4 millions de copies, dans le monde entier
.
En mai dernier, Sandfall Interactive avait indiqué que Clair Obscur: Expedition 33
s'était vendu à plus de 3,3 millions d'exemplaires en 33 jours. Cette nouvelle donnée montre donc que ledit RPG au tour par tour se vend encore très bien, et ce, malgré sa présence dans le fameux service de Microsoft, le Game Pass. D'ailleurs, Sandfall Interactive travaille déjà sur un nouveau projet
.
Un nouveau projet du côté de Sandfall Interactive
Lors de cette interview, l'un des développeurs, et plus précisément un « gameplay programmer », a expliqué qu'une partie de l'équipe créative de Sandfall Interactive planifie déjà le prochain projet du studio
. Cependant, à l'heure actuelle, ceci n'est encore qu'au stade de « conception » et de recherche artistique.
Évidemment, beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent que Clair Obscur: Expedition 33
aura le droit à une suite. Si nous ne savons rien à ce sujet pour le moment, le directeur créatif du jeu, Guillaume Broche, a tout de même expliqué, il y a peu de temps, que « Clair Obscur est le nom de la franchise
» et que celle-ci n'est pas encore terminée. Ce qui alimente l'espoir de la communauté.
En guise de conclusion, rappelons que Clair Obscur: Expedition 33
est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :
- PC (Steam)
- Édition Standard → 22,19 € au lieu de 50 €, soit 56 % de réduction.
- Édition Deluxe → 31,99 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
commentaire (0)