Clair Obscur: Expedition 33 : Un nouveau chiffre de vente révélé, alors qu'un nouveau projet est en préparation

Les développeurs de Clair Obscur: Expedition 33 ont, récemment, partagé une nouvelle statistique concernant les ventes du RPG, tout en indiquant qu'un autre projet est en cours.

Clair Obscur: Expedition 33 culmine à plus de 4 millions d'exemplaires vendus

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Un nouveau projet du côté de Sandfall Interactive

PC (Steam) Édition Standard → 22,19 € au lieu de 50 €, soit 56 % de réduction. Édition Deluxe → 31,99 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.

(Steam) PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Depuis sa sortie, qui remonte au mois d'avril de cette année 2025, le RPG de Sandfall Interactive,, n'a cessé de faire parler de lui. Véritable succès critique et commercial,En effet, lors du Z-Event de cette année 2025, le streamer Antoine Daniel a pu interviewer plusieurs membres de l'équipe de développement de Sandfall Interactive. Au cours de l'échange, les développeurs ont annoncé queEn mai dernier, Sandfall Interactive avait indiqué ques'était vendu à plus de 3,3 millions d'exemplaires en 33 jours. Cette nouvelle donnée montre donc que ledit RPG au tour par tour se vend encore très bien, et ce, malgré sa présence dans le fameux service de Microsoft, le Game Pass.Lors de cette interview, l'un des développeurs, et plus précisément un « gameplay programmer », a expliqué qu'. Cependant, à l'heure actuelle, ceci n'est encore qu'au stade de « conception » et de recherche artistique.Évidemment, beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent queaura le droit à une suite. Si nous ne savons rien à ce sujet pour le moment, le directeur créatif du jeu, Guillaume Broche, a tout de même expliqué, il y a peu de temps, que « Clair Obscur est le nom de la franchise » et que celle-ci n'est pas encore terminée. Ce qui alimente l'espoir de la communauté.En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :