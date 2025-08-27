Clair Obscur: Expedition 33 : Vers un futur DLC... ou carrément une suite ?

Clair Obscur: Expedition 33 est loin d'avoir dit son dernier mot et pourrait prochainement avoir le droit à un DLC ou une suite.

Clair Obscur: Expedition 33 pourrait s'offrir un DLC ou une suite

Clair Obscur est le nom de la franchise. Expedition 33 est l'une des histoires que nous voulons raconter dans cette franchise. Il est encore trop tôt pour dévoiler à quoi elle ressemblera exactement et quel sera son concept, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la fin de la franchise Clair Obscur.

Sandfall Interactive a déjà des idées pour son prochain jeu

J'ai hâte d'approfondir les idées que nous avons déjà pour le prochain jeu. Nous partirons d'une position plus avantageuse que lorsque nous avons créé la société il y a cinq ans... Je peux dire que nous avons, et Guillaume en particulier, de très bonnes idées pour le prochain jeu.

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PC (Steam) Édition Standard → 22,79 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction. Édition Deluxe → 29,39 € au lieu de 60 €, soit 51 % de réduction.

(Steam) PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



De très nombreux joueurs et joueuses sont d'accord pour dire quefait partie des meilleurs RPG et fut la très bonne surprise de cette année 2025. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux espèrent que Sandfall Interactive continuera avec cette franchise.Effectivement, il y a très peu de temps,. Au cours de l'échange,Ainsi,. Mais, rien n'est encore sûr, à l'heure actuelle. Guillaume Broche n'a, malheureusement, pas partagé de plus amples détails et est donc resté assez mystérieux à ce sujet. Toutefois, ces quelques mots sont déjà plutôt positifs et redonneront très probablement de l'espoir aux joueurs et aux joueuses qui attendent d'en savoir plus quant au prochain projet vidéoludique de Sandfall Interactive et espèrent voir la licence Clair Obscur perdurer.À la fin du mois de mai 2025, François Meurisse, qui est producteur chez Sandfall Interactive, avait indiqué que: « Il y aura un autre jeu vidéo, c'est certain » :Là encore, nous n'en savons pas plus, étant donné que François Meurisse n'a pas partagé de précisions à propos du prochain jeu de Sandfall Interactive. Affaire à suivre, donc...Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez acheter le jeu au tour par tour de Sandfall Interactive à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :