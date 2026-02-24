Clair Obscur: Expedition 33 : Un élément précis a contribué au succès du jeu, selon Kepler

Kepler Interactive est, récemment, revenu sur le succès de Clair Obscur: Expedition 33 et a parlé d'un paramètre spécifique qui a permis au RPG de Sandfall Interactive de se démarquer.
Comme vous le savez probablement déjà, Clair Obscur: Expedition 33
a rencontré un véritable succès, aussi bien commercial que critique, à tel point que le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive a été sacré « Jeu de l'année » lors de la cérémonie des Game Awards 2025. D'après son éditeur, Kepler Interactive, Clair Obscur: Expedition 33 fut un succès grâce, entre autres, à un élément précis
.
Le prix de Clair Obscur: Expedition 33 a joué sur son succès
En effet, dans une interview de la BBC, Alexis Garavaryan, le PDG de Kepler Interactive, a expliqué que le prix de vente de Clair Obscur: Expedition 33 a joué un rôle dans le succès du RPG au tour par tour de Sandfall Interactive
:
Je pense qu'au final, nous avons vu un certain nombre de grandes entreprises augmenter leurs prix assez régulièrement. Nous essayons de réfléchir à ce que devrait être, selon nous, le prix adéquat. Puis nous fixons un prix inférieur, afin que les joueurs aient l'impression de faire une bonne affaire lorsqu'ils achètent un jeu chez nous. Nous voulons qu'ils sentent que nous respectons leur argent, leur temps et que, fondamentalement, chaque fois qu'ils achètent un jeu chez nous, ils font une excellente affaire.
Pour rappel, Clair Obscur: Expedition 33
est vendu à 49,99 € sur les différents stores (PS Store, Steam, Xbox Store, etc.), hors promotion. Un tarif qui est bien loin des 80 € habituels pour d'autres AAA. Sans oublier sa présence, dès le jour de son lancement, dans le Game Pass. Évidemment, le prix n'est pas le seul facteur qui a joué en la faveur de Clair Obscur: Expedition 33
.
D'autres éléments ont fait le succès de Clair Obscur: Expedition 33
Au cours du même échange, Alexis Garavayan a également indiqué que le succès de Clair Obscur: Expedition 33 tient au fait que le RPG de Sandfall Interactive a réussi à répondre aux attentes et a coché plusieurs cases
. Le PDG de Kepler Interactive a ainsi convoqué les graphismes, la qualité du doublage, la bande originale, mais aussi le scénario, qui ont, sans nul doute, aidé Clair Obscur: Expedition 33
à se démarquer. Ces différents aspects sont, d'ailleurs, salués par la critique.
Je pense que nous évoluons dans un secteur où les joueurs ont accès chaque semaine à des jeux vidéo exceptionnels. Si vous voulez mériter leur attention et leur argent, je pense que vous devez leur proposer quelque chose de vraiment génial et spécial.
Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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