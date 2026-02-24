Clair Obscur: Expedition 33 : Un élément précis a contribué au succès du jeu, selon Kepler

Kepler Interactive est, récemment, revenu sur le succès de Clair Obscur: Expedition 33 et a parlé d'un paramètre spécifique qui a permis au RPG de Sandfall Interactive de se démarquer.

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Le prix de Clair Obscur: Expedition 33 a joué sur son succès

Je pense qu'au final, nous avons vu un certain nombre de grandes entreprises augmenter leurs prix assez régulièrement. Nous essayons de réfléchir à ce que devrait être, selon nous, le prix adéquat. Puis nous fixons un prix inférieur, afin que les joueurs aient l'impression de faire une bonne affaire lorsqu'ils achètent un jeu chez nous. Nous voulons qu'ils sentent que nous respectons leur argent, leur temps et que, fondamentalement, chaque fois qu'ils achètent un jeu chez nous, ils font une excellente affaire.

D'autres éléments ont fait le succès de Clair Obscur: Expedition 33

Je pense que nous évoluons dans un secteur où les joueurs ont accès chaque semaine à des jeux vidéo exceptionnels. Si vous voulez mériter leur attention et leur argent, je pense que vous devez leur proposer quelque chose de vraiment génial et spécial.

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Comme vous le savez probablement déjà,a rencontré un véritable succès, aussi bien commercial que critique, à tel point que le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive a été sacré « Jeu de l'année » lors de la cérémonie des Game Awards 2025.En effet, dans une interview de la BBC,Pour rappel,est vendu à 49,99 € sur les différents stores (PS Store, Steam, Xbox Store, etc.), hors promotion. Un tarif qui est bien loin des 80 € habituels pour d'autres AAA. Sans oublier sa présence, dès le jour de son lancement, dans le Game Pass. Évidemment,Au cours du même échange,. Le PDG de Kepler Interactive a ainsi convoqué les graphismes, la qualité du doublage, la bande originale, mais aussi le scénario, qui ont, sans nul doute, aidéà se démarquer. Ces différents aspects sont, d'ailleurs, salués par la critique.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.