Clair Obscur: Expedition 33 : Toutes les armes de la mise à jour « Thank You Update » et où les trouver

Nous vous listons toutes les armes ajoutées avec la mise à jour « Thank you Update » de Clair Obscur: Expedition 33, tout en vous indiquant leur emplacement.

Où et comment récupérer toutes les armes de la mise à jour « Thank You Update » de Clair Obscur: Expedition 33 ?

Les nouvelles armes pour Monoco : Esquiaro → Au bout du plongeoir sur lequel se tient un petit Gestral, dans la zone Esquisses de Verso. Pour le déloger, vous devez le faire tomber dans l'eau en le projetant (R1 sur PS5). Baguettaro → Vous devez vaincre le mime dans la sous-zone Monde Sucré. Vous le trouverez en continuant de grimper, après avoir récupéré l'arme précédente (Esquion).

:





Les nouvelles armes pour Sciel : Esquion → Lorsque vous êtes au drapeau d'expédition Monde Sucré, allez tout droit, en prenant le petit chemin sur votre droite. Grimpez à l'aide des prises sur les murs pour rejoindre une plateforme, à mi-chemin. L'arme est au bout de cette plateforme. Sucetton → Il faut vaincre le Barbasucette chromatique. Vous le trouverez tout en bas de l'espace principal d'Esquisses de Verso, dans un lac avec des cubes en bois et statues de chevaux. Duollison → Allez à la Tour Éternelle pour vaincre les Duollistes. Une fois dans la Tour, prenez les escaliers de droite pour atteindre un tableau. Interagissez avec pour démarrer le combat.

:





Les nouvelles armes pour Lune : Esquim → Il faut terminer une cage/bulle rose, en tirant sur 3 ballons dans les airs, dans la zone Esquisses de Verso (non loin du premier drapeau d'expédition). Bonbim → Il faut l'acheter au marchand Najabla, placé près du drapeau d'expédition Sentier des Rêveries. Il faut d'abord affronter le marchand en duel pour la faire apparaître dans son inventaire. Cleim → Vous devez vous rendre à la Tour Éternelle et vaincre Cléa Déchaînée (il faut passer derrière le tableau et utiliser le grappin pour atteindre une plateforme. Il y a un tableau, sur la droite, permettant de déclencher l'affrontement).

:

Les nouvelles armes pour Verso : Sucreso → Près du piano, situé sur la terrasse de la maison dans les arbres. Celle-ci n'est pas loin de la porte fermée, avec de grands yeux. Esquiso → Vous devez vaincre le boss Osquio.

:

Les nouvelles armes pour Maelle : Licorum → Il faut vaincre le boss Licorne Chromatique, qui est au bout d'une séquence de plateforme/parkour. Esqium → Derrière le boss Franctale Chromatique. Pour le trouver, allez vers la zone avec le manège. Lorsque vous faites face à la porte, n'entrez pas. Dirigez-vous vers la gauche pour trouver une corde, vous menant dans un espace en contrebas.

:





Comme vous le savez probablement déjà, Sandfall Interactive a déployé la mise à jour « Thank You Update » surau cours du mois de décembre 2025. Ce patch a apporté plusieurs nouveautés sur le RPG au tour par tour, dont une toute nouvelle zone, baptisée Esquisses de Verso, ainsi que depour tous les personnages. Il se peut que vous désiriez toutes les obtenir mais que vous ne sachiez pas comment ni où.C'est pourquoi, nous vous partageonsComme dit précédemment, la mise à jour « Thank You Update » deinvite les joueurs et les joueuses à se rendre dans une toute nouvelle zone, soit Esquisses de Verso. Là-bas, la communauté pourra dénicher plusieurs. Cependant, sachez que d'autres peuvent être obtenues en se rendant (de nouveau) dans la Tour Éternelle, et donc en vainquant différents nouveaux boss.Mais, sans plus tarder, voici(nous les répertorions en fonction des personnages) :Vous savez maintenant. Pour rappel, le titre de Sandfall Interactive est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.