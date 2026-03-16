Clair Obscur: Expedition 33 : « Si je vous les disais, je devrais vous tuer » explique la scénariste à propos de l'avenir de la licence

La scénariste en chef de Clair Obscur: Expedition 33 maintient le secret sur l'avenir de la franchise.
Depuis le succès retentissant de Clair Obscur: Expedition 33
, développé par Sandfall Interactive, beaucoup de joueurs et de joueuses attendent avec impatience de connaître les plans dudit studio concernant l'avenir de la licence. Toutefois, les développeurs n'ont rien dévoilé à ce sujet et la scénariste en chef de Clair Obscur: Expedition 33 a gardé le secret
.
L'avenir de Clair Obscur: Expedition 33 est encore un mystère
Il y a très peu de temps, les journalistes de Gamesradar ont pu interviewer la scénariste en chef de Clair Obscur: Expedition 33
, Jennifer Svedberg-Yen, au cours de l'événement Game Developers Conference de cette année. Les journalistes ont profité de l'occasion pour tenter d'avoir des informations au sujet des plans de Sandfall Interactive quant à l'avenir de la franchise
. Malheureusement, Jennifer Svedberg-Yen a maintenu le mystère entier et n'a rien dévoilé
:
Je ne peux pas vous dire ces choses-là. Si je vous les disais, je devrais vous tuer. Je suis désolée. J'adorerais en parler aux gens, parce que, comme mon mari le sait, je ne sais pas garder un secret. J'adore partager des informations. Je veux juste tout partager avec tout le monde. Mais non, je ne peux pas. Je suis vraiment désolée.
Ainsi, pour le moment, Sandfall Interactive garde le secret autour de l'avenir de la licence
. Il va donc falloir se montrer patient.
« Clair Obscur est le nom de la franchise »
Par le passé, le directeur créatif de Clair Obscur: Expedition 33
, Guillaume Broche a spécifié, au cours d'une interview, que « Clair Obscur est le nom de la franchise
» et que « Expedition 33 est l'une des histoires que nous voulons raconter dans cette franchise
». Guillaume Broche a, par la suite, déclaré :
Il est encore trop tôt pour dévoiler à quoi elle [la franchise] ressemblera exactement et quel sera son concept, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la fin de la franchise Clair Obscur.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, la licence Clair Obscur n'est pas terminée. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté espèrent voir débarquer une suite. Cependant, rien n'est sûr, étant donné que Sandfall Interactive n'a pas dévoilé ses plans, au moment où nous écrivons ces lignes. Évidemment, dès que cela sera le cas, nous vous tiendrons informés.
Pour l'heure, rappelons que Clair Obscur: Expedition 33
est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.
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