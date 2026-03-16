Clair Obscur: Expedition 33 : « Si je vous les disais, je devrais vous tuer » explique la scénariste à propos de l'avenir de la licence

La scénariste en chef de Clair Obscur: Expedition 33 maintient le secret sur l'avenir de la franchise.

L'avenir de Clair Obscur: Expedition 33 est encore un mystère

Je ne peux pas vous dire ces choses-là. Si je vous les disais, je devrais vous tuer. Je suis désolée. J'adorerais en parler aux gens, parce que, comme mon mari le sait, je ne sais pas garder un secret. J'adore partager des informations. Je veux juste tout partager avec tout le monde. Mais non, je ne peux pas. Je suis vraiment désolée.

"If I told you, I'd have to kill you": Clair Obscur: Expedition 33 writer can't say where she wants the series to go next, even though she'd "love to" https://t.co/AimlNNpmsA — GamesRadar+ (@GamesRadar) March 15, 2026

« Clair Obscur est le nom de la franchise »

Il est encore trop tôt pour dévoiler à quoi elle [la franchise] ressemblera exactement et quel sera son concept, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la fin de la franchise Clair Obscur.

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Depuis le succès retentissant de, développé par Sandfall Interactive, beaucoup de joueurs et de joueuses attendent avec impatience de connaître les plans dudit studio concernant l'avenir de la licence. Toutefois,Il y a très peu de temps, les journalistes de Gamesradar ont pu interviewer la scénariste en chef de, Jennifer Svedberg-Yen, au cours de l'événement Game Developers Conference de cette année.. Malheureusement,Ainsi, pour le moment,. Il va donc falloir se montrer patient.Par le passé, le directeur créatif de, Guillaume Broche a spécifié, au cours d'une interview, que « Clair Obscur est le nom de la franchise » et que « Expedition 33 est l'une des histoires que nous voulons raconter dans cette franchise ». Guillaume Broche a, par la suite, déclaré :De ce fait, et comme vous l'aurez compris, la licence Clair Obscur n'est pas terminée. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté espèrent voir débarquer une suite. Cependant, rien n'est sûr, étant donné que Sandfall Interactive n'a pas dévoilé ses plans, au moment où nous écrivons ces lignes. Évidemment, dès que cela sera le cas, nous vous tiendrons informés.Pour l'heure, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.