Clair Obscur: Expedition 33 : Sandfall Interactive a un seul regret, découvrez lequel

Sandfall Interactive s'est, récemment, exprimé à propos de l'un de ses regrets concernant Clair Obscur: Expedition 33.
Sacré jeu de l'année à la cérémonie des Game Awards 2025, Clair Obscur: Expedition 33
fait toujours autant parler de lui. D'ailleurs, il y a très peu de temps, les développeurs de chez Sandfall Interactive ont dit quelques mots à propos de Clair Obscur: Expedition 33, et plus précisément sur l'un de leurs regrets concernant un élément précis du jeu
.
Sandfall Interactive a sous-estimé un point sur Clair Obscur: Expedition 33
Effectivement, dans une interview figurant dans le numéro 419 du magazine Edge, et comme reporté par GamesRadar, Michel Nohra, qui occupe le poste de « lead game designer » chez Sandfall Interactive, a parlé de son regret concernant la partie endgame et le boss final de Clair Obscur: Expedition 33
. Le développeur a expliqué que le studio a sous-estimé le nombre de joueurs et de joueuses qui se lanceraient dans les quêtes secondaires
et arriveraient alors avec un niveau élevé pour le boss final du jeu :
Souvent, les joueurs ne veulent pas terminer le jeu, alors ils font tout le contenu secondaire avant de le finir, car une fois l'histoire terminée, on est généralement moins motivé pour faire le contenu secondaire. C'est quelque chose que j'ai sous-estimé, ce qui a un peu déçu les joueurs qui voulaient un combat final difficile contre le boss. Je ne regrette pas d'avoir procédé ainsi, mais [nous aurions pu] donner plus d'explications sur votre choix [dans l'acte 3].
Ainsi, Michel Nohra indique que Clair Obscur: Expedition 33
aurait dû, d'une certaine manière, prévenir les joueurs à ce sujet : « La seule chose que je regrette, c'est ne pas avoir précisé plus clairement que si vous voulez que le boss ait le niveau de difficulté prévu, vous devez le battre dès maintenant
».
Une erreur qui ne sera probablement pas répétée
Le « lead programmer » du jeu, Tom Guillermin, a, d'ailleurs, ajouté que le studio n'était pas sûr que Clair Obscur: Expedition 33
allait aussi bien marcher :
Nous n'étions pas sûrs que notre jeu serait aussi bon. Et s'il ne l'était pas, les gens auraient peut-être voulu simplement voir l'histoire et aller directement à la fin. Nous avons donc été surpris de voir que les joueurs faisaient tout ce qu'il y avait à faire dans le jeu avant d'aller au donjon final. Nous en sommes ravis, mais nous ne l'avions pas prévu.
Ayant tiré une leçon à propos de ce point précis sur Clair Obscur: Expedition 33
, il y a de grandes chances que Sandfall Interactive ne répète pas cette « erreur » dans son prochain projet vidéoludique.
Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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