Clair Obscur: Expedition 33 : Sandfall Interactive a un seul regret, découvrez lequel

Sandfall Interactive s'est, récemment, exprimé à propos de l'un de ses regrets concernant Clair Obscur: Expedition 33.

Sandfall Interactive a sous-estimé un point sur Clair Obscur: Expedition 33

Souvent, les joueurs ne veulent pas terminer le jeu, alors ils font tout le contenu secondaire avant de le finir, car une fois l'histoire terminée, on est généralement moins motivé pour faire le contenu secondaire. C'est quelque chose que j'ai sous-estimé, ce qui a un peu déçu les joueurs qui voulaient un combat final difficile contre le boss. Je ne regrette pas d'avoir procédé ainsi, mais [nous aurions pu] donner plus d'explications sur votre choix [dans l'acte 3].

Clair Obscur Expedition 33 lead "underestimated" how many players would do all the side content, regrets disappointing "people that wanted a challenging end boss" https://t.co/VkBPxqdwdx — GamesRadar+ (@GamesRadar) January 6, 2026

Une erreur qui ne sera probablement pas répétée

Nous n'étions pas sûrs que notre jeu serait aussi bon. Et s'il ne l'était pas, les gens auraient peut-être voulu simplement voir l'histoire et aller directement à la fin. Nous avons donc été surpris de voir que les joueurs faisaient tout ce qu'il y avait à faire dans le jeu avant d'aller au donjon final. Nous en sommes ravis, mais nous ne l'avions pas prévu.

À lire également Vous pouvez essayer le jeu de l'année 2025 gratuitement

Sacré jeu de l'année à la cérémonie des Game Awards 2025,fait toujours autant parler de lui. D'ailleurs, il y a très peu de temps,Effectivement, dans une interview figurant dans le numéro 419 du magazine Edge, et comme reporté par GamesRadar,. Le développeur a expliqué queet arriveraient alors avec un niveau élevé pour le boss final du jeu :Ainsi, Michel Nohra indique queaurait dû, d'une certaine manière, prévenir les joueurs à ce sujet : « La seule chose que je regrette, c'est ne pas avoir précisé plus clairement que si vous voulez que le boss ait le niveau de difficulté prévu, vous devez le battre dès maintenant ».Le « lead programmer » du jeu, Tom Guillermin, a, d'ailleurs, ajouté que le studio n'était pas sûr queallait aussi bien marcher :Ayant tiré une leçon à propos de ce point précis sur, il y a de grandes chances que Sandfall Interactive ne répète pas cette « erreur » dans son prochain projet vidéoludique.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.