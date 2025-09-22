Clair Obscur: Expedition 33 : Lies of P a ébloui le directeur créatif de Sandfall, les développeurs ont dû « passer à la vitesse supérieure »

Guillaume Broche, le directeur créatif de Sandfall Interactive, s'est exprimé à propos de Lies of P, qui a motivé les développeurs à « passer à la vitesse supérieure ».

Le directeur créatif de Sandfall Interactive bouche bée devant Lies of P

Et quand j'ai joué à Lies of P, je me suis dit : « Waouh, c'est vraiment magnifique, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Et vraiment, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'Hôtel Krat. Parce que nous avons aussi un manoir dans [Expedition 33], et quand je suis arrivé à l'Hôtel Krat, je me suis dit : « C'est exactement ce que nous avons dans notre jeu ! ».

Round8 aurait aimé être aussi audacieux que Sandfall Interactive

J'ai pensé que nous aurions dû être plus audacieux dans l'utilisation des styles architecturaux et culturels qui représentent la Belle Époque. Quand j'ai vu comment [Sandfall] utilisait avec audace des monuments français emblématiques - une Tour Eiffel en ruines, l'Arc de Triomphe, la Place de la Concorde - j'ai ressenti un regret persistant, en pensant : « Nous aurions dû être plus audacieux ».

PC (Steam) Édition Standard → 22,19 € au lieu de 50 €, soit 56 % de réduction. Édition Deluxe → 31,99 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.

(Steam) PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Lies of P, de Round8, et, de Sandfall Interactive, partagent un point commun : les deux jeux plongent les joueurs et les joueuses dans une version interprétée de la Belle Époque. D'ailleurs,En effet, Guillaume Broche et Jiwon Choi, de chez Round8, ont récemment échangé au sujet de leur propre jeu, Lies of P et. Au cours de cet échange,D'ailleurs, la réception de Lies of P a conforté Guillaume Broche : « J'étais vraiment heureux de voir que le jeu était superbe, et aussi que les gens réagissaient très positivement à Lies of P, à son style artistique et à tout le reste. Cela nous a en quelque sorte confirmé que nous étions sur la bonne voie ».À l'inverse,Si Lies of P ettraitent différemment la Belle Époque, il ne reste que Round8 et Sandfall Interactive ont fait un très bon travail sur ce point précis, à en croire les tests des deux titres et les retours des joueurs.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :