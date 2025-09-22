Clair Obscur: Expedition 33 : Lies of P a ébloui le directeur créatif de Sandfall, les développeurs ont dû « passer à la vitesse supérieure »

Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) compte prendre des « décisions drastiques » pour son prochain projet
Sandfall Interactive a laissé entendre que des « décisions drastiques » seront prises pour son prochain jeu.
Et quand j'ai joué à Lies of P, je me suis dit : « Waouh, c'est vraiment magnifique, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Et vraiment, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'Hôtel Krat. Parce que nous avons aussi un manoir dans [Expedition 33], et quand je suis arrivé à l'Hôtel Krat, je me suis dit : « C'est exactement ce que nous avons dans notre jeu ! ».D'ailleurs, la réception de Lies of P a conforté Guillaume Broche : « J'étais vraiment heureux de voir que le jeu était superbe, et aussi que les gens réagissaient très positivement à Lies of P, à son style artistique et à tout le reste. Cela nous a en quelque sorte confirmé que nous étions sur la bonne voie ».
J'ai pensé que nous aurions dû être plus audacieux dans l'utilisation des styles architecturaux et culturels qui représentent la Belle Époque. Quand j'ai vu comment [Sandfall] utilisait avec audace des monuments français emblématiques - une Tour Eiffel en ruines, l'Arc de Triomphe, la Place de la Concorde - j'ai ressenti un regret persistant, en pensant : « Nous aurions dû être plus audacieux ».Si Lies of P et Clair Obscur: Expedition 33 traitent différemment la Belle Époque, il ne reste que Round8 et Sandfall Interactive ont fait un très bon travail sur ce point précis, à en croire les tests des deux titres et les retours des joueurs.
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