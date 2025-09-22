Clair Obscur: Expedition 33 : Lies of P a ébloui le directeur créatif de Sandfall, les développeurs ont dû « passer à la vitesse supérieure »

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 septembre 2025 à 17h17
Guillaume Broche, le directeur créatif de Sandfall Interactive, s'est exprimé à propos de Lies of P, qui a motivé les développeurs à « passer à la vitesse supérieure ».
Clair Obscur: Expedition 33 : Lies of P a ébloui le directeur créatif de Sandfall, les développeurs ont dû « passer à la vitesse supérieure »
Lies of P, de Round8, et Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive, partagent un point commun : les deux jeux plongent les joueurs et les joueuses dans une version interprétée de la Belle Époque. D'ailleurs, Guillaume Broche, le directeur créatif de Sandfall, s'est exprimé à propos de Lies of P et de son impact sur le développement de Clair Obscur: Expedition 33.

Le directeur créatif de Sandfall Interactive bouche bée devant Lies of P

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En effet, Guillaume Broche et Jiwon Choi, de chez Round8, ont récemment échangé au sujet de leur propre jeu, Lies of P et Clair Obscur: Expedition 33. Au cours de cet échange, Guillaume Broche a indiqué que le traitement de la Belle Époque dans Lies of P est « magnifique » et que cela l'a poussé à motiver les développeurs de Clair Obscur: Expedition 3 à « passer à la vitesse supérieure »
Et quand j'ai joué à Lies of P, je me suis dit : « Waouh, c'est vraiment magnifique, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Et vraiment, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'Hôtel Krat. Parce que nous avons aussi un manoir dans [Expedition 33], et quand je suis arrivé à l'Hôtel Krat, je me suis dit : « C'est exactement ce que nous avons dans notre jeu ! ».
D'ailleurs, la réception de Lies of P a conforté Guillaume Broche : « J'étais vraiment heureux de voir que le jeu était superbe, et aussi que les gens réagissaient très positivement à Lies of P, à son style artistique et à tout le reste. Cela nous a en quelque sorte confirmé que nous étions sur la bonne voie ». 

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Round8 aurait aimé être aussi audacieux que Sandfall Interactive

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À l'inverse, Jiwon Choi a expliqué, qu'après avoir vu Clair Obscur: Expedition 33, il aurait aimé plus d'audace dans le traitement de la Belle Époque pour Lies of P :
J'ai pensé que nous aurions dû être plus audacieux dans l'utilisation des styles architecturaux et culturels qui représentent la Belle Époque. Quand j'ai vu comment [Sandfall] utilisait avec audace des monuments français emblématiques - une Tour Eiffel en ruines, l'Arc de Triomphe, la Place de la Concorde - j'ai ressenti un regret persistant, en pensant : « Nous aurions dû être plus audacieux ».
Si Lies of P et Clair Obscur: Expedition 33 traitent différemment la Belle Époque, il ne reste que Round8 et Sandfall Interactive ont fait un très bon travail sur ce point précis, à en croire les tests des deux titres et les retours des joueurs.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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