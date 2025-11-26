Clair Obscur: Expedition 33 : La tournée de concerts s'offre de nouvelles dates en Europe

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 novembre 2025 à 15h54
Sandfall Interactive a, récemment, annoncé de nouvelles dates pour la tournée de concerts de Clair Obscur: Expedition 33.
Clair Obscur: Expedition 33 : La tournée de concerts s'offre de nouvelles dates en Europe
La musique étant un élément très important sur Clair Obscur: Expedition 33, Sandfall Interactive et plusieurs autres entreprises ont mis en place une tournée de concerts, dont les premiers rendez-vous sont déjà passés. Toutefois, et fort heureusement, Sandfall Interactive a indiqué que la tournée de concerts de Clair Obscur: Expedition 33 a le droit à de nouvelles dates en Europe.

La tournée de concerts de Clair Obscur: Expedition 33 possède de nouvelles dates

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En effet, comme annoncé via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, la tournée de concerts de Clair Obscur: Expedition 33 va profiter de nouvelles dates en Europe. Plusieurs d'entre elles, fixées au cours de l'année 2026, concernent la France, notamment Strasbourg, Reims, Nantes, Bordeaux, Lille et Paris :
  • Berlin → 18 mars.
  • Berlin → 19 mars.
  • Esch-sur-Alzette → 25 mars.
  • Bruxelles → 26 mars.
  • Rotterdam → 5 avril.
  • Rotterdam → 6 avril.
  • Londres → 8 avril.
  • Strasbourg → 23 avril.
  • Reims → 24 avril.
  • Nantes → 25 avril.
  • Bordeaux → 30 avril.
  • Lille → 2 mai.
  • Zürich → 5 mai.
  • Genève → 6 mai.
  • Milano → 7 mai.
  • Toulouse → 27 mai.
  • Paris → 28 mai.
  • Paris → 29 mai. 
  • Paris → 30 mai.
Une aubaine pour toutes celles et ceux qui apprécient la soundtrack de Clair Obscur: Expedition 33 et qui attendaient une telle annonce. D'ailleurs, il y a de grandes chances que les places soient prises assez rapidement.

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Sandfall Interactive a précisé que les tickets pour la tournée de concerts européenne de Clair Obscur: Expedition 33 seront mis en vente le 2 décembre 2025. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore d'informations concernant leur prix. Mais, comme dit précédemment, les places risquent de partir très vite, tant la bande originale de Clair Obscur: Expedition 33 est appréciée.
Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :
  • PC (Steam)
    • Édition Standard → 22,79 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 29,39 € au lieu de 60 €, soit 51 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,89 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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