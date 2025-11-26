Clair Obscur: Expedition 33 : La tournée de concerts s'offre de nouvelles dates en Europe

Sandfall Interactive a, récemment, annoncé de nouvelles dates pour la tournée de concerts de Clair Obscur: Expedition 33.

La tournée de concerts de Clair Obscur: Expedition 33 possède de nouvelles dates

Berlin → 18 mars.

Berlin → 19 mars.

Esch-sur-Alzette → 25 mars.

Bruxelles → 26 mars.

Rotterdam → 5 avril.

Rotterdam → 6 avril.

Londres → 8 avril.

Strasbourg → 23 avril.

Reims → 24 avril.

Nantes → 25 avril.

Bordeaux → 30 avril.

Lille → 2 mai.

Zürich → 5 mai.

Genève → 6 mai.

Milano → 7 mai.

Toulouse → 27 mai.

Paris → 28 mai.

Paris → 29 mai.

Paris → 30 mai.

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The French Concert series was such an incredible experience, we couldn't wait to start planning the next one. We've even prepared a little surprise for later today to show you all what went on behind… pic.twitter.com/fF4IXXItJw — Clair Obscur: Expedition 33 (@expedition33) November 26, 2025

PC (Steam) Édition Standard → 22,79 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction. Édition Deluxe → 29,39 € au lieu de 60 €, soit 51 % de réduction.

(Steam) PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,89 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



La musique étant un élément très important sur, Sandfall Interactive et plusieurs autres entreprises ont mis en place une tournée de concerts, dont les premiers rendez-vous sont déjà passés. Toutefois, et fort heureusement, Sandfall Interactive a indiqué queEn effet, comme annoncé via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu,Une aubaine pour toutes celles et ceux qui apprécient la soundtrack deet qui attendaient une telle annonce. D'ailleurs, il y a de grandes chances que les places soient prises assez rapidement.Sandfall Interactive a précisé que. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore d'informations concernant leur prix. Mais, comme dit précédemment, les places risquent de partir très vite, tant la bande originale deest appréciée.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :