Clair Obscur: Expedition 33 : La tournée de concerts s'offre de nouvelles dates en Europe

Sandfall Interactive a, récemment, annoncé de nouvelles dates pour la tournée de concerts de Clair Obscur: Expedition 33.
La musique étant un élément très important sur Clair Obscur: Expedition 33
, Sandfall Interactive et plusieurs autres entreprises ont mis en place une tournée de concerts, dont les premiers rendez-vous sont déjà passés. Toutefois, et fort heureusement, Sandfall Interactive a indiqué que la tournée de concerts de Clair Obscur: Expedition 33 a le droit à de nouvelles dates en Europe
.
La tournée de concerts de Clair Obscur: Expedition 33 possède de nouvelles dates
En effet, comme annoncé via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, la tournée de concerts de Clair Obscur: Expedition 33 va profiter de nouvelles dates en Europe
. Plusieurs d'entre elles, fixées au cours de l'année 2026, concernent la France, notamment Strasbourg, Reims, Nantes, Bordeaux, Lille et Paris
:
- Berlin → 18 mars.
- Berlin → 19 mars.
- Esch-sur-Alzette → 25 mars.
- Bruxelles → 26 mars.
- Rotterdam → 5 avril.
- Rotterdam → 6 avril.
- Londres → 8 avril.
- Strasbourg → 23 avril.
- Reims → 24 avril.
- Nantes → 25 avril.
- Bordeaux → 30 avril.
- Lille → 2 mai.
- Zürich → 5 mai.
- Genève → 6 mai.
- Milano → 7 mai.
- Toulouse → 27 mai.
- Paris → 28 mai.
- Paris → 29 mai.
- Paris → 30 mai.
Une aubaine pour toutes celles et ceux qui apprécient la soundtrack de Clair Obscur: Expedition 33
et qui attendaient une telle annonce. D'ailleurs, il y a de grandes chances que les places soient prises assez rapidement.
Quand ouvre la billetterie ?
Sandfall Interactive a précisé que les tickets pour la tournée de concerts européenne de Clair Obscur: Expedition 33 seront mis en vente le 2 décembre 2025
. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore d'informations concernant leur prix. Mais, comme dit précédemment, les places risquent de partir très vite, tant la bande originale de Clair Obscur: Expedition 33
est appréciée.
Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33
est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :
- PC (Steam)
- Édition Standard → 22,79 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction.
- Édition Deluxe → 29,39 € au lieu de 60 €, soit 51 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,89 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
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