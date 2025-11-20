Comment la chanteuse de Clair Obscur a conquis les États-Unis par surprise

Le RPG phénomène Clair Obscur: Expedition 33 ne se contente pas de dominer les critiques. Sa bande originale propulse désormais la chanteuse française Alice Duport-Percier au sommet des charts américains, confirmant l'impact culturel majeur de cette œuvre vidéoludique inattendue en cette année 2025.
C'est une consécration que peu avaient vu venir, mais qui confirme l'aura internationale du jeu vidéo français. Alice Duport-Percier
, la voix envoûtante derrière la bande originale de Clair Obscur: Expedition 33
, vient de réaliser une percée spectaculaire outre-Atlantique.
Selon les dernières données de Billboard France
, elle se hisse désormais au rang de quatrième artiste féminine française la plus streamée aux États-Unis pour l'année 2025. Une performance remarquable qui la place aux côtés de figures établies comme Indila, Yseult ou encore Pomme
. D'ailleurs, la présence de Pomme dans ce classement n'est pas anodine et souligne la synergie croissante entre musique et univers geek, cette dernière s'étant illustrée sur « Ma meilleure ennemie
» pour la saison 2 d'Arcane.
Un triomphe populaire boudé par les Grammys
Le cœur de ce succès réside dans le morceau phare du jeu, « Lumière
». Composée par le talentueux Lorien Testard et interprétée par Alice Duport-Percier
, cette piste a accumulé des dizaines de millions d'écoutes sur les plateformes de streaming et YouTube.
L'engouement est tel que la bande originale a trôné à la première place
du classement Billboard Classical pendant dix semaines consécutives
. Pourtant, malgré ce plébiscite public et critique, une ombre au tableau subsiste : l'absence totale du titre aux nominations des Grammy Awards.
L'éditeur Kepler avait pourtant soumis l'œuvre dans deux catégories prestigieuses : Meilleure bande originale pour un jeu vidéo et Meilleure chanson écrite pour un média visuel. Une omission qui fait grincer des dents, d'autant que Lorien Testard a récemment remporté le WSA Game Music Award, validant la qualité exceptionnelle de sa composition face à ses pairs.
Une domination historique aux Game Awards
Si l'académie des Grammys fait la sourde oreille, l'industrie du jeu vidéo, elle, a bien entendu le message. Il a été confirmé cette semaine que Clair Obscur: Expedition 33
est devenu le titre le plus nommé de l'histoire des Game Awards. Avec un total vertigineux de 12 nominations
, le RPG surclasse des poids lourds très attendus.
La concurrence est pourtant rude. Le jeu devance ainsi Death Stranding 2: On the Beach et Ghost of Yotei, qui récoltent chacun huit nominations, suivis par Hades II avec six mentions. La bataille pour le titre de Jeu de l'Année (GOTY) s'annonce épique, opposant la production française à des titres comme Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance II ou encore le surprenant Donkey Kong Bananza.
Le casting vocal n'est pas en reste, prouvant que la direction artistique du projet est une réussite totale. Dans la catégorie Meilleure Performance, on retrouve des noms prestigieux associés au projet :
Les acteurs nommés pour leur performance incluent Ben Starr, Charlie Cox et Jennifer English pour Clair Obscur: Expedition 33, face à des pointures comme Troy Baker pour Indiana Jones.
La reconnaissance musicale aux Game Awards pourrait bien offrir la revanche tant attendue par l'équipe sonore. Lorien Testard y affrontera Christopher Larkin (Hollow Knight: Silksong) et le duo Woodkid / Ludvig Forssell (Death Stranding 2), promettant une fin d'année sous haute tension pour les mélomanes.
Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :
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