Clair Obscur: Expedition 33 : L'un des moments les plus marquants du jeu était une blague à l'origine

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 juillet 2025 à 17h07
Clair Obscur: Expedition 33 propose des séquences émouvantes, dont une spécifique, qui est née d'une blague.
Clair Obscur: Expedition 33 : L'un des moments les plus marquants du jeu était une blague à l'origine
Disponible depuis le mois d'avril 2025 sur diverses plateformes de jeu, Clair Obscur: Expedition 33 ne cesse de conquérir le cœur de nouveaux joueurs et joueuses. Proposant une aventure narrative forte, le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive ne manque pas de moments (très) émouvants. D'ailleurs, une séquence, liée à un personnage précis, de Clair Obscur: Expedition 33 est née d'une blague.

Attention, ce qui suit contient des spoilers majeurs en ce qui concerne Clair Obscur: Expedition 33. Si vous ne l'avez pas encore découvert, nous ne vous conseillons pas de poursuivre votre lecture.

Clair Obscur: Expedition 33 et son protagoniste

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Sur Clair Obscur: Expedition 33, les joueurs et les joueuses débutent leur périple aux commandes de Gustave (doublé par l'acteur Charlie Cox), l'ingénieur de l'Expédition 33. Toutefois, très rapidement, Sandfall Interactive nous met face à une scène aussi émouvante que bouleversante : l'antagoniste, à savoir Renoir, tue Gustave. Un retournement de situation qui a surpris la communauté, et qui, d'ailleurs, est arrivé à la suite d'une blague.

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Un rebondissement né d'une blague lors du développement

Interviewé par Behind the Voice, Guillaume Broche, réalisateur de Clair Obscur: Expedition 33, a révélé que le choix audacieux de tuer Gustave était initialement une plaisanterie issue d'un projet abandonné intitulé « We Lost ». Durant une séance de brainstorming avec Jennifer Svedberg-Yen, scénariste en chef du jeu, cette dernière lança en riant : « Et si on tuait Gustave ? Et si on tuait le héros principal ? ». Contre toute attente, Guillaume Broche n'a pas hésité un seul instant et aurait même déclaré qu'il s'agissait d'une « excellente idée ».

Miniature vidéo

Une décision qui fait sens avec la thématique de Clair Obscur: Expedition 33

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Au-delà du simple effet de surprise, cette mort prématurée de Gustave, dans Clair Obscur: Expedition 33, a bien évidemment un objectif précis. D'ailleurs, le réalisateur s'est confié à ce sujet et a expliqué :
Je pense que c'est essentiel pour les thèmes que nous abordons dans le jeu. Nous voulons que le joueur ressente profondément la perte. Rien ne transmet mieux ce sentiment que de tuer le personnage principal.
En sacrifiant Gustave, les joueurs et les joueuses se retrouvent ainsi confrontés directement à ce thème du deuil. Guillaume Broche a, par ailleurs, insisté sur l'aspect émotionnel : perdre un personnage dans lequel le joueur avait investi du temps, débloqué des compétences, créé une véritable connexion émotionnelle, amplifie considérablement l'impact dramatique.

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Pour rappel, Clair Obscur: Expedition 33 est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez acheter le jeu au tour par tour de Sandfall Interactive à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :
  • PC (Steam)
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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