Clair Obscur: Expedition 33 : L'un des moments les plus marquants du jeu était une blague à l'origine

Clair Obscur: Expedition 33 propose des séquences émouvantes, dont une spécifique, qui est née d'une blague.

Clair Obscur: Expedition 33 et son protagoniste

Un rebondissement né d'une blague lors du développement

Une décision qui fait sens avec la thématique de Clair Obscur: Expedition 33

Je pense que c'est essentiel pour les thèmes que nous abordons dans le jeu. Nous voulons que le joueur ressente profondément la perte. Rien ne transmet mieux ce sentiment que de tuer le personnage principal.

PC (Steam) Édition Standard → 22,79 € au lieu de 50 €, soit 54 % de réduction. Édition Deluxe → 32,59 € au lieu de 60 €, soit 46 % de réduction.

(Steam) PlayStation

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Disponible depuis le mois d'avril 2025 sur diverses plateformes de jeu,ne cesse de conquérir le cœur de nouveaux joueurs et joueuses. Proposant une aventure narrative forte, le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive ne manque pas de moments (très) émouvants. D'ailleurs,Attention, ce qui suit contient des spoilers majeurs en ce qui concerne Clair Obscur: Expedition 33. Si vous ne l'avez pas encore découvert, nous ne vous conseillons pas de poursuivre votre lecture.Sur, les joueurs et les joueuses débutent leur périple aux commandes de Gustave (doublé par l'acteur Charlie Cox), l'ingénieur de l'Expédition 33. Toutefois, très rapidement, Sandfall Interactive nous met face à une scène aussi émouvante que bouleversante : l'antagoniste, à savoir Renoir, tue Gustave. Un retournement de situation qui a surpris la communauté, et qui, d'ailleurs, est arrivé à la suite d'une blague.Interviewé par Behind the Voice,intitulé « We Lost ». Durant une séance de brainstorming avec Jennifer Svedberg-Yen, scénariste en chef du jeu, cette dernière lança en riant : « Et si on tuait Gustave ? Et si on tuait le héros principal ? ». Contre toute attente, Guillaume Broche n'a pas hésité un seul instant et aurait même déclaré qu'il s'agissait d'une « excellente idée ».Au-delà du simple effet de surprise,s. D'ailleurs, le réalisateur s'est confié à ce sujet et a expliqué :En sacrifiant Gustave, les joueurs et les joueuses se retrouvent ainsi confrontés directement à ce thème du deuil. Guillaume Broche a, par ailleurs, insisté sur l'aspect émotionnel : perdre un personnage dans lequel le joueur avait investi du temps, débloqué des compétences, créé une véritable connexion émotionnelle, amplifie considérablement l'impact dramatique.Pour rappel,est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez acheter le jeu au tour par tour de Sandfall Interactive à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :