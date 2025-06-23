Clair Obscur: Expedition 33 : Charlie Cox, qui prête sa voix à Gustave, avoue se sentir « comme un imposteur »

L'acteur Charlie Cox s'est, récemment, exprimé au sujet de son interprétation de Gustave dans Clair Obscur: Expedition 33.
Depuis sa sortie, qui remonte au mois d'avril 2025, Clair Obscur: Expedition 33
, qui est développé par Sandfall Interactive, ne cesse d'être salué par les joueurs et les joueuses, notamment en raison de son histoire passionnante, de son gameplay dynamique et de son doublage parfait. L'interprétation de Charlie Cox (connu notamment pour Daredevil), qui prête sa voix à Gustave, a été applaudie par beaucoup. Toutefois, Charlie Cox se sent « comme un imposteur » à ce sujet
.
Charlie Cox s'exprime à propos de sa participation dans Clair Obscur: Expedition 33
Lors d'une rencontre avec ses fans à la Washington State Summer Con, l'acteur Charlie Cox a abordé sa participation au RPG au tour par tour de Sandfall Interactive, soit pour le rôle de Gustave
(doublage seulement). Ce dernier a notamment, et très rapidement, expliqué ne pas être un joueur lui-même :
Pour être tout à fait honnête, sans minimiser quoi que ce soit, apparemment le jeu est génial, mais je ne suis pas du tout un joueur, je n'y ai même pas joué.
Charlie Cox a, par la suite, expliqué que sa participation dans le projet vidéoludique des Français de Sandfall Interactive avait été beaucoup plus courte que nous ne pourrions le croire
. L'acteur a, ainsi affirmé qu'il avait enregistré l'ensemble de ses répliques en seulement quelques heures
:
Mon agent m'a proposé une session de doublage. J'ai passé environ quatre heures en studio, peut-être. Et depuis, tout le monde me félicite et me dit à quel point c'est génial. Je me sens comme un imposteur.
Une révélation qui pourrait surprendre, mais qui n'entache en rien la qualité de son travail fourni sur Clair Obscur: Expedition 33
.
Charlie Cox félicite Sandfall Interactive pour Clair Obscur: Expedition 33
Malgré ce sentiment d'être un « imposteur », Charlie Cox a fait part de sa joie pour ledit studio de développement, dont le jeu a rencontré un immense succès critique et commercial
. L'acteur a déclaré :
Je suis vraiment ravi pour Sandfall Interactive, c'est fantastique que leur premier grand titre ait connu un tel succès.
Pour sa première incursion dans l'industrie du jeu vidéo, Charlie Cox ne pouvait pas espérer mieux, tout comme Sandfall Interactive, qui s'impose désormais comme un studio à suivre de près.
En guise de conclusion, rappelons que Clair Obscur: Expedition 33
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :
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