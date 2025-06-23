Clair Obscur: Expedition 33 : Charlie Cox, qui prête sa voix à Gustave, avoue se sentir « comme un imposteur »

L'acteur Charlie Cox s'est, récemment, exprimé au sujet de son interprétation de Gustave dans Clair Obscur: Expedition 33.

Charlie Cox s'exprime à propos de sa participation dans Clair Obscur: Expedition 33

Pour être tout à fait honnête, sans minimiser quoi que ce soit, apparemment le jeu est génial, mais je ne suis pas du tout un joueur, je n'y ai même pas joué.

Mon agent m'a proposé une session de doublage. J'ai passé environ quatre heures en studio, peut-être. Et depuis, tout le monde me félicite et me dit à quel point c'est génial. Je me sens comme un imposteur.

“And people keep saying how amazing it is and congratulations and I feel like a total fraud”



CHARLIE 😂 #Expedition33 #ClairObscurExpedition33

pic.twitter.com/eR1WVNtqwy — Ann 👻 (@bursinxmurdock) June 22, 2025

Charlie Cox félicite Sandfall Interactive pour Clair Obscur: Expedition 33

Je suis vraiment ravi pour Sandfall Interactive, c'est fantastique que leur premier grand titre ait connu un tel succès.

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(Steam) PlayStation

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Depuis sa sortie, qui remonte au mois d'avril 2025,, qui est développé par Sandfall Interactive, ne cesse d'être salué par les joueurs et les joueuses, notamment en raison de son histoire passionnante, de son gameplay dynamique et de son doublage parfait. L'interprétation de Charlie Cox (connu notamment pour Daredevil), qui prête sa voix à Gustave, a été applaudie par beaucoup.Lors d'une rencontre avec ses fans à la Washington State Summer Con,(doublage seulement). Ce dernier a notamment, et très rapidement, expliqué ne pas être un joueur lui-même :. L'acteur a, ainsi affirmé qu'Une révélation qui pourrait surprendre, mais qui n'entache en rien la qualité de son travail fourni surMalgré ce sentiment d'être un « imposteur »,. L'acteur a déclaré :Pour sa première incursion dans l'industrie du jeu vidéo, Charlie Cox ne pouvait pas espérer mieux, tout comme Sandfall Interactive, qui s'impose désormais comme un studio à suivre de près.En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :