La sortie de Civilization 7 est très compliquée sur Steam, avec moitié moins de joueurs que Civ 6

Disponible après une longue attente, Civilization 7 n'a pas spécialement conquis les joueurs, qui sont moins nombreux que pour la sortie de Civilization 6.
Neuf années d'attente pour Civilization 7
, qui est arrivé ce 11 février (ou un peu avant pour certains). Mais les joueurs n'ont pas tous été ravis, compte tenu des retours avec des chiffres en deçà du dernier opus, sorti en 2016. Le jeu de stratégie de Firaxis a atteint un pic de 80 000 joueurs simultanés, soit près de moitié moins que Civilization 6, qui avait signé un lancement canon
.
Un lancement mitigé entre critiques et correctifs
Si l'attente était immense après neuf ans sans nouvel opus, Civilization 7 a connu un départ difficile
, marqué par plusieurs problèmes notamment l'interface qui est loin de faire l'unanimité, mais aussi les performances. Si les développeurs se montrent très réactifs, avec déjà plusieurs mises à jour et la désactivation du cross-play
pour pouvoir proposer plus rapidement les mises à jour sur PC, les évaluations sur Steam sont pour le moment loin d'être bonnes
. À l'heure où ces lignes sont écrites, le titre bénéficie d'évaluations « moyennes », et seulement 51 % de positives.
Un pic bien inférieur
Cela se ressent aussi sur l'engouement, qui n'a pas encore réellement pris. S'il est potentiellement victime de la forte concurrence de Kingdom Come: Deliverance 2
(bien que les deux jeux n'aient rien à voir, les curieux et touche à tout ont probablement dévié vers KCD2, qui jouit lui de commentaires excellents), les retours des joueurs ne donneront pas envie à celles et ceux qui hésitent.
C'est ainsi que nous retrouvons un pic à 80 103 utilisateurs simultanés pour Civilization 7, là où le 6 en avait réuni 162 657 lors de la sortie
. Moitié moins donc, mais ce nouvel épisode a tout pour faire mieux. Avec le contenu ajouté à l'avenir et les mises à jour pour corriger tout cela, il est possible que les joueurs reviennent en masse ces prochaines semaines.
Les chiffres totaux ne doivent pas être si catastrophiques pour Firaxis, puisque Civilization 7 est sorti sur toutes les plateformes, là où le 6 n'était disponible que sur Steam
. Réponse ces prochaines semaines pour savoir si la communauté appréciera les améliorations des développeurs, ou non.
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