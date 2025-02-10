Civilization VII est-il dans le Game Pass ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si Civilization VII figure dans le Game Pass ou si une date est déjà planifiée pour son arrivée.
Le jeu de stratégie développé par Firaxis Games, Civilization 7
, arrive en ce mois de février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, après une longue attente, puisque le sixième opus est sorti en octobre 2016. Celui-ci se place parmi les jeux les plus attendus de l'année, même si GTA 6
domine tous les débats bien évidemment, et plusieurs questions reviennent de temps en temps concernant certaines fonctionnalités ou disponibilités de ce titre.
C'est notamment le cas de l'arrivée ou non de Civilization 7 dans le Game Pass
.
Civilization 7 est-il dans le Game Pass ?
Malheureusement et comme vous avez dû vous en rendre compte, la réponse est négative : Civilization 7 ne figure pas dans le Game Pass à l'heure où ces lignes sont écrites
. D'ailleurs, aucune annonce concernant la sortie du jeu de stratégie au tour par tour dans le Game Pass n'a été faite en amont de son lancement, et il est peu probable qu'une soit faite ces prochains mois.
Firaxis Games va probablement attendre un peu et voir comment la communauté le réceptionne, pour ne pas limiter ses ventes auprès du grand public et passer à côté d'une belle somme d'argent. Cependant, dans quelques mois, une fois que les ventes auront ralenti, il n'est pas impossible que les développeurs relancent la machine en le proposant dans le service de Microsoft.
Par exemple, Civilization 6 avait fait une apparition dans le Game Pass en 2023
, ce qui avait permis à de nombreux joueurs de le découvrir et d'explorer son vaste contenu stratégique et de peut-être découvrir la licence pour maintenant se pencher sur ce septième épisode.
Quoi qu'il en soit, avec une belle année 2025 en perspective, avec une feuille de route déjà bien remplie
, Civilization 7 devrait séduire les joueurs
, mais il faudra attendre avant de le voir dans le Game Pass. Pas avant 2026, en étant très optimiste.
En attendant, si vous souhaitez absolument jouer à Civilization 7
, il va donc falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PC, PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch et notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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- Édition Fondateur → 66,99 € au lieu de 130 €, soit 48 % de réduction.
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- Édition Standard → 32,99 € au lieu de 70 €, soit 53 % de réduction.
- Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction.
- Édition Fondateur → 66,99 € au lieu de 130 €, soit 48 % de réduction.
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