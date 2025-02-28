Civilization 7 : Mauvaise nouvelle ? Le premier événement est reporté

Alors que du contenu devait arriver, les développeurs ont annoncé son report, pour se concentrer sur des améliorations.
Depuis son lancement, Civilization 7 a rencontré un accueil mitigé, avec une communauté divisée sur certaines modifications apportées au gameplay
. Face à ces retours, Firaxis a décidé de revoir ses priorités et d'axer ses prochaines mises à jour sur des améliorations de qualité de vie, quitte à reporter certains contenus prévus.
Une priorité donnée aux corrections et à l'interface
L'équipe de développement a confirmé que la mise à jour 1.1.0 arrivera le 4 mars 2025, avec des ajustements majeurs à l'interface utilisateur, un des points les plus critiqués par les joueurs
. Firaxis avait déjà annoncé en février que cette refonte était sa « priorité absolue
», et cette mise à jour en est une nouvelle preuve.
En parallèle, plusieurs changements de gameplay seront introduits, notamment :
- Rééquilibrage du Chemin du patrimoine culturel et de la Victoire culturelle à l'Âge moderne
- Amélioration de l'IA, qui sera désormais plus compétente pour atteindre une Victoire culturelle
- Ajout de nouveaux contenus via le DLC Crossroads of the World, incluant :
- Un nouveau leader : Ada Lovelace
- Deux nouvelles civilisations : la Grande-Bretagne (Âge moderne) et Carthage (Âge antique)
- Quatre nouvelles Merveilles naturelles : Machapuchare, Mont Fuji, Vihren et Vinicunca
L'événement Natural Wonder Battle reporté
Initialement prévu pour accompagner cette mise à jour, l'événement en jeu « Natural Wonder Battle » a finalement été reporté à une date ultérieure
. Firaxis explique vouloir se concentrer sur les correctifs et les améliorations avant de lancer du nouveau contenu temporaire. Aucune nouvelle date n'a été annoncée pour le moment, mais le studio a promis de donner plus d'informations prochainement.
La mise à jour 1.1.1 déjà prévue pour le 25 mars
Firaxis a également annoncé que la mise à jour 1.1.1 arrivera le 25 mars et inclura encore plus de corrections et d'améliorations de l'interface
. L'objectif est de répondre aux critiques des joueurs et d'affiner l'expérience globale du jeu.
En plus des mises à jour prévues à court terme, Firaxis travaille déjà sur des changements plus ambitieux, notamment :
Le studio estime que certaines de ces fonctionnalités pourraient arriver dès avril
- Ajout de nouvelles tailles de carte et de types de ressources
- Mise en place du mode multijoueur en équipes
- Ajout d'un bouton « Un Tour de Plus » pour continuer à jouer après la fin de l'Âge moderne
- Intégration des outils de modding et du support Steam Workshop
- Améliorations continues de l'interface utilisateur
, tandis que d'autres demanderont plus de temps de développement. Après un lancement difficile, qui a vu Civ 6 et Civ 5 regrouper plus de joueurs que ce septième opus, les développeurs vont avoir fort à faire pour redresser la barre. En attendant, nous vous donnons quelques astuces pour choisir les meilleurs leaders
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