Civilization 7 : Mauvaise nouvelle ? Le premier événement est reporté

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 février 2025 à 12h34
Alors que du contenu devait arriver, les développeurs ont annoncé son report, pour se concentrer sur des améliorations.
Civilization 7 : Mauvaise nouvelle ? Le premier événement est reporté
Depuis son lancement, Civilization 7 a rencontré un accueil mitigé, avec une communauté divisée sur certaines modifications apportées au gameplay. Face à ces retours, Firaxis a décidé de revoir ses priorités et d'axer ses prochaines mises à jour sur des améliorations de qualité de vie, quitte à reporter certains contenus prévus.

Une priorité donnée aux corrections et à l'interface

L'équipe de développement a confirmé que la mise à jour 1.1.0 arrivera le 4 mars 2025, avec des ajustements majeurs à l'interface utilisateur, un des points les plus critiqués par les joueurs. Firaxis avait déjà annoncé en février que cette refonte était sa « priorité absolue », et cette mise à jour en est une nouvelle preuve.

En parallèle, plusieurs changements de gameplay seront introduits, notamment :
  • Rééquilibrage du Chemin du patrimoine culturel et de la Victoire culturelle à l'Âge moderne
  • Amélioration de l'IA, qui sera désormais plus compétente pour atteindre une Victoire culturelle
  • Ajout de nouveaux contenus via le DLC Crossroads of the World, incluant :
    • Un nouveau leader : Ada Lovelace
    • Deux nouvelles civilisations : la Grande-Bretagne (Âge moderne) et Carthage (Âge antique)
    • Quatre nouvelles Merveilles naturelles : Machapuchare, Mont Fuji, Vihren et Vinicunca

L'événement Natural Wonder Battle reporté

Initialement prévu pour accompagner cette mise à jour, l'événement en jeu « Natural Wonder Battle » a finalement été reporté à une date ultérieure. Firaxis explique vouloir se concentrer sur les correctifs et les améliorations avant de lancer du nouveau contenu temporaire. Aucune nouvelle date n'a été annoncée pour le moment, mais le studio a promis de donner plus d'informations prochainement.

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La mise à jour 1.1.1 déjà prévue pour le 25 mars

Firaxis a également annoncé que la mise à jour 1.1.1 arrivera le 25 mars et inclura encore plus de corrections et d'améliorations de l'interface. L'objectif est de répondre aux critiques des joueurs et d'affiner l'expérience globale du jeu.

En plus des mises à jour prévues à court terme, Firaxis travaille déjà sur des changements plus ambitieux, notamment :
  • Ajout de nouvelles tailles de carte et de types de ressources
  • Mise en place du mode multijoueur en équipes
  • Ajout d'un bouton « Un Tour de Plus » pour continuer à jouer après la fin de l'Âge moderne
  • Intégration des outils de modding et du support Steam Workshop
  • Améliorations continues de l'interface utilisateur
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Le studio estime que certaines de ces fonctionnalités pourraient arriver dès avril, tandis que d'autres demanderont plus de temps de développement. Après un lancement difficile, qui a vu Civ 6 et Civ 5 regrouper plus de joueurs que ce septième opus, les développeurs vont avoir fort à faire pour redresser la barre. En attendant, nous vous donnons quelques astuces pour choisir les meilleurs leaders. Si vous souhaitez l'obtenir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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