Civilization 7 : les joueurs Steam plus mécontents que jamais malgré les mises à jour de Firaxis

Civilization 7 traverse une période compliquée. Malgré les multiples efforts de Firaxis pour corriger les problèmes relevés depuis la sortie du jeu, l'accueil réservé par la communauté continue de se détériorer, atteignant aujourd'hui un nouveau seuil critique sur Steam.
Après une sortie catastrophique, et en dépit des mises à jour des développeurs pour tenter de sortir la tête de l'eau, Civilization 7 continue de couler et de recevoir des évaluations négatives.
À tel point que les évaluations récentes sont « plutôt négatives », du jamais vu dans la saga. Le titre, qui était pourtant très prometteur, a peut-être atteint le point de non-retour...
Le système des Âges au cœur des critiques
Le principal point de crispation reste le système des Âges
, nouveauté majeure introduite dans Civilization 7 pour rafraîchir la formule habituelle des jeux 4X. Conçu pour limiter la micro-gestion, renforcer la flexibilité stratégique et dynamiser les parties, ce système impose une remise à zéro régulière des unités et objectifs à chaque passage dans une nouvelle ère.
Sur le papier, l'idée semblait séduisante
, mais en pratique, les joueurs expriment un profond mécontentement face à ce qu'ils perçoivent comme un mécanisme restrictif et frustrant.
Des mises à jour qui ne convainquent pas
Firaxis a pourtant multiplié les mises à jour ces derniers mois, avec une nouvelle vague de correctifs déployée ce mardi 27 mai
. Ces updates ont notamment retravaillé l'interface, amélioré l'équilibrage des dirigeants et affiné plusieurs mécaniques de jeu en multijoueur. Malheureusement, ces ajustements n'ont pas suffi à convaincre les joueurs
, qui estiment que le véritable problème du jeu est structurel :
Le système des Âges est une catastrophe. Aucune mise à jour de l'interface ou corrections mineures ne pourront régler ça.
- Un utilisateur Steam.
Un autre avoue que qu'il a « vraiment essayé d'apprécier ce jeu, mais on est complètement enfermé dans une logique imposée par les réinitialisations des Âges. Autant rester sur Civ 5 ou 6
». La cassure est bel et bien réelle enter les joueurs et le studio.
Un accueil Steam historiquement bas
Cette frustration générale se reflète clairement dans les notes Steam : au cours des 30 derniers jours, seuls 38 % des 1 328 avis publiés sont positifs
. Cette chute spectaculaire place désormais la note récente de Civilization 7 dans la catégorie « plutôt négative », une première pour la série phare de Firaxis. Même si la note globale du jeu reste pour l'instant « moyenne », Civilization 7 affiche ainsi le pire résultat parmi les jeux du studio encore actifs sur Steam.
Les joueurs préfèrent retourner sur les anciens opus
La désaffection du public se manifeste également par des chiffres inquiétants pour Civilization 7 en termes de fréquentation. Selon SteamDB, le pic maximal de joueurs simultanés sur les dernières 24 heures s'élève à seulement 8 679 joueurs
.
À titre de comparaison, Civilization 6 affiche toujours des pics dépassant les 36 687 joueurs
, tandis que Civilization 5 attire jusqu'à 16 263 joueurs
simultanément. Ces données témoignent d'un rejet clair de la nouvelle proposition de Firaxis, poussant les joueurs à revenir aux épisodes précédents de la franchise.
Un défi majeur pour Firaxis
Face à ce mécontentement grandissant, Firaxis fait désormais face à un choix crucial : maintenir le cap en tentant d'affiner son système des Âges, ou reconnaître l'échec de ce concept central pour réorienter complètement son approche
. Dans tous les cas, le studio devra agir rapidement s'il souhaite éviter que Civilization 7 ne devienne un véritable accident industriel dans l'histoire pourtant prestigieuse de la saga
.
commentaire (1)
Ce n’est plus un civilization c’est de la mer*e