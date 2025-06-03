Civilization 7 : les joueurs Steam plus mécontents que jamais malgré les mises à jour de Firaxis

Civilization 7 traverse une période compliquée. Malgré les multiples efforts de Firaxis pour corriger les problèmes relevés depuis la sortie du jeu, l'accueil réservé par la communauté continue de se détériorer, atteignant aujourd'hui un nouveau seuil critique sur Steam.

Le système des Âges au cœur des critiques

Des mises à jour qui ne convainquent pas

Le système des Âges est une catastrophe. Aucune mise à jour de l'interface ou corrections mineures ne pourront régler ça.



- Un utilisateur Steam.

Un accueil Steam historiquement bas

Les joueurs préfèrent retourner sur les anciens opus

Un défi majeur pour Firaxis

Après une sortie catastrophique, et en dépit des mises à jour des développeurs pour tenter de sortir la tête de l'eau, Civilization 7 continue de couler et de recevoir des évaluations négatives.À tel point que les évaluations récentes sont « plutôt négatives », du jamais vu dans la saga. Le titre, qui était pourtant très prometteur, a peut-être atteint le point de non-retour...Le principal point de crispation reste le, nouveauté majeure introduite dans Civilization 7 pour rafraîchir la formule habituelle des jeux 4X. Conçu pour limiter la micro-gestion, renforcer la flexibilité stratégique et dynamiser les parties, ce système impose une remise à zéro régulière des unités et objectifs à chaque passage dans une nouvelle ère.Sur le papier,, mais en pratique, les joueurs expriment un profond mécontentement face à ce qu'ils perçoivent comme un mécanisme restrictif et frustrant.Firaxis a pourtant multiplié les mises à jour ces derniers mois,. Ces updates ont notamment retravaillé l'interface, amélioré l'équilibrage des dirigeants et affiné plusieurs mécaniques de jeu en multijoueur. Malheureusement,, qui estiment que le véritable problème du jeu est structurel :Un autre avoue que qu'il a « vraiment essayé d'apprécier ce jeu, mais on est complètement enfermé dans une logique imposée par les réinitialisations des Âges. Autant rester sur Civ 5 ou 6 ». La cassure est bel et bien réelle enter les joueurs et le studio.Cette frustration générale se reflète clairement dans les notes Steam : au cours des 30 derniers jours,. Cette chute spectaculaire place désormais la note récente de Civilization 7 dans la catégorie « plutôt négative », une première pour la série phare de Firaxis. Même si la note globale du jeu reste pour l'instant « moyenne », Civilization 7 affiche ainsi le pire résultat parmi les jeux du studio encore actifs sur Steam.La désaffection du public se manifeste également par des chiffres inquiétants pour Civilization 7 en termes de fréquentation. Selon SteamDB, le pic maximal de joueurs simultanés sur les dernières 24 heures s'élève à seulementÀ titre de comparaison, Civilization 6 affiche toujours des pics dépassant les, tandis que Civilization 5 attire jusqu'àsimultanément. Ces données témoignent d'un rejet clair de la nouvelle proposition de Firaxis, poussant les joueurs à revenir aux épisodes précédents de la franchise.Face à ce mécontentement grandissant, Firaxis fait désormais face à un choix crucial :. Dans tous les cas, le studio devra agir rapidement s'il souhaite éviter que