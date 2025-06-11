Civilization 7 : Firaxis annonce une grosse mise à jour avec des cartes immenses, Steam Workshop et de nombreuses nouveautés

Bonne nouvelle pour les joueurs de Civilization 7 ! Firaxis vient d'annoncer l'arrivée prochaine d'une mise à jour majeure prévue pour le 17 juin. Cette dernière apporte plusieurs fonctionnalités très attendues, notamment des cartes de grande taille, le support de Steam Workshop et diverses améliorations pour enrichir considérablement l'expérience du jeu.
Pour tenter de remonter la pente, qui n'est pas encore un mur vertical, Firaxis va lancer une mise à jour importante pour Civilization 7
, et espérer qu'elle soit bien réceptionnée par les joueurs, au risque de dégringoler encore un peu plus.
Des cartes « Large » et « Immenses » pour une expérience XXL
Le premier changement important concerne la taille des cartes : les joueurs pourront enfin explorer des mondes beaucoup plus vastes grâce à deux nouveaux formats, « Large
» et « Immense
».
Attention toutefois, Firaxis précise que ces formats exigent davantage de ressources matérielles
, ce qui pourrait occasionner des ralentissements pendant les tours sur certaines machines.
De nouvelles options avancées pour personnaliser votre partie
Les joueurs bénéficieront également de nouvelles possibilités de personnalisation, grâce aux options avancées suivantes :
- Sélection précise des types de crises rencontrées.
- Difficulté ajustable de l'IA.
- Possibilité de contourner les déblocages de civilisations, permettant aux joueurs de sélectionner n'importe quelle civilisation lors des transitions entre les âges.
Ces ajouts promettent une flexibilité inédite dans l'organisation des parties.
Support officiel du Steam Workshop pour les mods
Autre grande nouveauté : Civilization 7 intégrera désormais pleinement le Steam Workshop,
facilitant ainsi l'installation, le partage et la création de mods. Firaxis accompagne cette intégration d'une documentation complète, de bonnes pratiques et d'exemples de mods développés directement par son équipe. Une excellente nouvelle pour la communauté qui attendait cette fonctionnalité avec impatience.
Des spécialisations de villes retravaillées
La gestion des villes évolue également avec l'ajout d'une nouvelle spécialisation : la « ville balnéaire »
. Par ailleurs, les centres urbains ont été entièrement repensés, et d'autres types de villes ont bénéficié de petits ajustements jugés importants par les développeurs.
Cette mise à jour introduit aussi :
- 24 nouveaux bonus pour les cités-États.
- 2 nouveaux panthéons.
- Pas moins de 14 nouvelles croyances religieuses réparties entre Fondateurs, Reliquaires et Enhancers.
De quoi enrichir encore davantage la diversité stratégique du jeu.
Firaxis reste engagé sur le long terme malgré un lancement mitigé
Si Civilization 7 peine toujours à convaincre une partie des joueurs depuis sa sortie, avec un accueil mitigé sur Steam et des chiffres de fréquentation en retrait par rapport à Civilization 6 et même Civilization 5
, Firaxis reste déterminé à améliorer la situation.
Le studio prévoit de nombreux autres ajustements à court et long terme, visant notamment à mieux gérer les transitions entre âges et renforcer l'identité des empires sur toute une campagne. Le développeur confirme également sa volonté de continuer à perfectionner Civilization 7 dans la durée.
Rendez-vous le 17 juin pour cette mise à jour majeure
La mise à jour 1.2.2
est actuellement prévue pour le 17 juin 2025
, même si Firaxis précise que cette date peut encore évoluer. Une chose est certaine : Civilization 7 n'a pas fini d'évoluer et compte bien reconquérir ses joueurs avec cette nouvelle série d'améliorations majeures
.
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