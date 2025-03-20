Civilization 7 en difficulté sur Steam, dépassé par Civ 5, mais une mise à jour pourrait tout changer

Civilization 7 connaît des débuts difficiles sur Steam avec un nombre de joueurs actifs inférieur à Civilization 5. Firaxis compte sur une prochaine mise à jour pour inverser la tendance.
Sorti il y a tout juste un mois, Civilization 7
peine encore à convaincre pleinement les fans de la série. Malgré des qualités reconnues, la dernière création de Firaxis Games affiche actuellement des résultats mitigés sur Steam, notamment face à des épisodes plus anciens comme Civilization 5
, qui continue d'attirer un nombre important de joueurs.
Civilization 7 dépassé par Civilization 5 sur Steam
Ce mercredi 19 mars, Civilization 7 a enregistré un nombre de joueurs actifs inférieur à celui de Civilization 5
, sorti pourtant il y a plus de 15 ans. En effet, alors que Civilization 7 ne comptait que 9 904 joueurs simultanés
, Civilization 5 affichait fièrement 10 192 joueurs actifs
sur Steam.
Bien que la tendance se soit inversée en fin de journée, avec 16 145 joueurs pour Civilization 7 contre 15 357 pour Civilization 5, ces résultats demeurent préoccupants pour un titre récent. À titre de comparaison, Civilization 6, l'épisode précédent, rassemblait plus de 34 379 joueurs actifs
au même moment, confirmant sa popularité durable.
Une réception mitigée des joueurs malgré les bonnes critiques
Les joueurs ne semblent pas encore totalement séduits. Sur Steam, le jeu affiche un taux d'évaluations positives de seulement 49 %
, le plaçant ainsi dans la catégorie « moyennes ».
Parmi les critiques récurrentes, les joueurs soulignent principalement des soucis d'interface utilisateur et une ergonomie encore perfectible. Ces éléments influent directement sur la popularité actuelle du jeu, poussant une partie de la communauté à retourner vers des épisodes plus anciens, mais plus stables et aboutis.
Firaxis promet des améliorations rapides
Heureusement, Firaxis Games ne compte pas abandonner Civilization 7 à son sort. Une première mise à jour importante, la version 1.1.1
, sera disponible dès le 25 mars prochain
. Cette mise à jour apportera plusieurs correctifs majeurs, avec notamment des améliorations prévues sur l'interface utilisateur et la fluidité des déplacements rapides, répondant ainsi directement aux principales critiques émises par les joueurs.
Cette mise à jour pourrait bien être décisive pour relancer l'intérêt autour de Civilization 7 et convaincre davantage de joueurs de lui laisser une chance. Dans le cas contraire, la chute devrait continuer...
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