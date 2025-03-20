Civilization 7 en difficulté sur Steam, dépassé par Civ 5, mais une mise à jour pourrait tout changer

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 mars 2025 à 15h23
Civilization 7 connaît des débuts difficiles sur Steam avec un nombre de joueurs actifs inférieur à Civilization 5. Firaxis compte sur une prochaine mise à jour pour inverser la tendance.
Civilization 7 en difficulté sur Steam, dépassé par Civ 5, mais une mise à jour pourrait tout changer
Sorti il y a tout juste un mois, Civilization 7 peine encore à convaincre pleinement les fans de la série. Malgré des qualités reconnues, la dernière création de Firaxis Games affiche actuellement des résultats mitigés sur Steam, notamment face à des épisodes plus anciens comme Civilization 5, qui continue d'attirer un nombre important de joueurs.

Civilization 7 dépassé par Civilization 5 sur Steam

Ce mercredi 19 mars, Civilization 7 a enregistré un nombre de joueurs actifs inférieur à celui de Civilization 5, sorti pourtant il y a plus de 15 ans. En effet, alors que Civilization 7 ne comptait que 9 904 joueurs simultanés, Civilization 5 affichait fièrement 10 192 joueurs actifs sur Steam.

civ7-civ5-stats
Bien que la tendance se soit inversée en fin de journée, avec 16 145 joueurs pour Civilization 7 contre 15 357 pour Civilization 5, ces résultats demeurent préoccupants pour un titre récent. À titre de comparaison, Civilization 6, l'épisode précédent, rassemblait plus de 34 379 joueurs actifs au même moment, confirmant sa popularité durable.

Une réception mitigée des joueurs malgré les bonnes critiques

Les joueurs ne semblent pas encore totalement séduits. Sur Steam, le jeu affiche un taux d'évaluations positives de seulement 49 %, le plaçant ainsi dans la catégorie « moyennes ».

Parmi les critiques récurrentes, les joueurs soulignent principalement des soucis d'interface utilisateur et une ergonomie encore perfectible. Ces éléments influent directement sur la popularité actuelle du jeu, poussant une partie de la communauté à retourner vers des épisodes plus anciens, mais plus stables et aboutis.

Firaxis promet des améliorations rapides

Heureusement, Firaxis Games ne compte pas abandonner Civilization 7 à son sort. Une première mise à jour importante, la version 1.1.1, sera disponible dès le 25 mars prochain. Cette mise à jour apportera plusieurs correctifs majeurs, avec notamment des améliorations prévues sur l'interface utilisateur et la fluidité des déplacements rapides, répondant ainsi directement aux principales critiques émises par les joueurs.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Cette mise à jour pourrait bien être décisive pour relancer l'intérêt autour de Civilization 7 et convaincre davantage de joueurs de lui laisser une chance. Dans le cas contraire, la chute devrait continuer...

En attendant, nous vous donnons quelques astuces pour choisir les meilleurs leaders. Si vous souhaitez l'obtenir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur :
  • PC
    • Édition Standard → 30,99 € au lieu de 70 €, soit 56 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 39,89 € au lieu de 100 €, soit 60 % de réduction.
    • Édition Fondateur → 66,99 € au lieu de 130 €, soit 48 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 34,69 € au lieu de 70 €, soit 50 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 39,89 € au lieu de 100 €, soit 60 % de réduction.
    • Édition Fondateur → 66,99 € au lieu de 130 €, soit 48 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Civilization VII : Firaxis déploie une grosse mise à jour, mais un DLC à 30€ fait déjà scandale
Civilization VII 25 juin 2026

Civilization VII : Firaxis déploie une grosse mise à jour, mais un DLC à 30€ fait déjà scandale

Firaxis déploie la mise à jour 1.4.1 pour Civilization 7, apportant des cartes inédites, le retour du multijoueur local et une refonte du système de bonheur. Mais le lancement simultané du DLC Brush and Blade suscite déjà une vive grogne tarifaire au sein de la communauté.
Civilization 7 déploie enfin la fonctionnalité la plus attendue par les joueurs
Civilization VII 07 mai 2026

Civilization 7 déploie enfin la fonctionnalité la plus attendue par les joueurs

Firaxis Games annonce l'arrivée imminente de « L'épreuve du temps », une mise à jour massive pour Civilization 7. Prévue pour le 19 mai, elle réintroduit la possibilité de conserver une seule civilisation tout au long de la partie, tout en repensant entièrement les conditions de victoire.
Civilization 7 : Firaxis prépare enfin l'une des fonctions les plus demandées depuis le lancement
Civilization VII 28 octobre 2025

Civilization 7 : Firaxis prépare enfin l'une des fonctions les plus demandées depuis le lancement

Les joueurs de Civilization 7 pourront bientôt diriger une seule civilisation du début à la fin d'une partie. Une évolution majeure en préparation, actuellement testée par Firaxis.

commentaire (0)