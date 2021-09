Call of Duty: Vanguard : Des fuites révèlent le multijoueur et le mode « Patrouille »

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



a déjà fait beaucoup parler de lui lors de sa première phase de bêta qui a eu lieu il y a quelques jours. Suite à ces heures de jeu qui ont permis aux joueurs de découvrir le titre, certaines fuites avaient révélé des éléments comme le système de classes d'arme , mais cette fois-ci, de nouveaux leaks subviennent avant même l'ouverture de sa bêta, qui, on vous le rappelle, débutera le 10 septembre (vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les informations ici ).Parmi ces nouvelles fuites, un mode a été repéré, et il s'agit du mode inédit intitulé « Patrouille ». Dans ce dernier, les joueurs se retrouveront en 6v6 et le but sera de se battre sur un point de contrôle qui sera en perpétuel mouvement. Plus les joueurs resteront dans la zone, plus ils accumuleront de points. Toutefois attention, il y aura une limite de temps.D'autre part,, ainsi qu'un élément de gameplay présent dans Call of Duty: Modern Warfare qui est le. Ce dernier permet aux joueurs de courir plus vite lorsque ces derniers sont accroupis.Enfin, le mode Match à Mort a permis de lever le voile sur l'une des cartes, celle-ci s'intitulant Hotel Royal. Elle offre de jolies lumières ainsi qu'un décor plus que détruit.Pour rappel,(heure française). Par la suite, il ouvrira sa bêta à partir du vendredi 10 septembre pour les joueurs PlayStation ayant précommandé le jeu, ainsi que le 16 septembre pour les joueurs Xbox, puis enfin, le 18 septembre pour tous les joueurs.