Call of Duty: Vanguard : Le multijoueur est gratuit pendant une semaine

Très régulièrement, les studios de développement et éditeurs proposent des accès gratuits à leur(s) titre(s) et ce selon une durée déterminée. Cette fois-ci, c'est au tour de l'un des opus de la série Call of Duty de bénéficier d'une période d'essai gratuit.Toutes les joueuses et tous les joueurs désirant essayer Call of Duty: Vanguard peuvent actuellement le faire, et ce gratuitement. C'est la bonne nouvelle du jour :depuis le mercredi 18 mai, et ce jusqu'au mardi 24 mai (9h - heure française). Cela concerne la plupart des plateformes de jeu, c'est-à-dire PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Notez que le contenu proposé via cet essai gratuit est plus que conséquent : il donne accès à plus de 20 cartes, dont la dernière en date « Mayhem », et une dizaine de modes de jeu.Pour en savoir plus au sujet de la Saison 3 de Call of Duty: Vanguard et, nous vous invitons à parcourir notre article dédié à la question Si votre essai sur le soft vous a convaincu et que vous désirez acheter, sachez que vous pouvez faire quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming :