Call of Duty: Vanguard : Le mode Zombies accueillera une nouvelle carte via la Saison 5

Kortifex must die.#Vanguard Zombies concludes in Season Five with "The Archon." pic.twitter.com/Snyu6nN5hR — Treyarch Studios (@Treyarch) August 15, 2022

Alors que tous les yeux sont rivés sur et Warzone 2.0, qui seront davantage présentés lors du showcase Call of Duty: Next prévu pour septembre, du nouveau contenu doit arriver sur Call of Duty: Vanguard, et plus précisément sur le mode Zombies du soft.En effet, il y a peu de temps, le studio Treyarch a indiqué sur Twitter que le mode Zombies de Call of Duty: Vanguard accueillera. Celle-ci est nommée « The Archon » et proposera un système basé sur des manches successives. Ce qui devrait plaire aux joueurs et aux joueuses. D'après les dernières informations partagées, ces derniers auront alors l'opportunité d'éliminer l'antagoniste, Kortifex. Ainsi, il s'agirait du chapitre final du mode Zombies de Call of Duty: Vanguard.Pour le moment, nous ne connaissons pas la date officielle de lancement de la Saison 5 de Call of Duty: Vanguard, ou même de. Il y a de fortes chances que cette prochaine saison se rende disponible à la fin du mois d'août, sur les deux titres. Évidemment, dès que de nouveaux détails à ce sujet seront disponibles, nous vous tiendrons informés.