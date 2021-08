Call of Duty: Vanguard : Comment participer à la bêta ?

Comment jouer à la bêta de CoD Vanguard ?

Quand aura lieu la bêta de Call of Duty: Vanguard ?

Comme chaque année ou presque, les joueurs depourront tester le prochain épisode, à savoirpour cette année 2021, via une phase de tests, une« ouverte » quelques semaines avant sa sortie officielle, programmée cette année pour le mois de novembre.Si vous êtes un membre assidu de la communauté, vous devez plus ou moins savoir comment faire pour. Sinon, sachez qu'elle est disponible sur toutes les plateformes (PC, PlayStation et Xbox), mais que les joueurs Sony ont quelques avantages, dont un léger accès anticipé sur ces périodes. Ainsi, tous les joueurs précommandant le titre devraient pouvoir, quelle que soit l'édition qui a été précommandée. Si vous précommandez une version physique, il faudra alors entrer un code à cette adresse Notez qu'il est possible qu'une bêta totalement ouverte à tous les joueurs soit organisée. L'appellation «» ici est effectivement un peu trompeuse, puisque sur le site officiel il est pour le moment indiqué que seuls celles et ceux précommandanty auront accès.Si l'organisation den'a pas encore été expliquée, plusieurs week-ends de tests devraient avoir lieu. Le premier devrait se dérouler début septembre et le deuxième à la fin de ce mois.Ces lignes seront mises à jour dès lors que des dates plus précises seront mentionnées par Activision, tout comme le contenu jouable lors de ces week-ends.Les phases deont pour objectif de déceler les potentiels bugs en avant la sortie du jeu, mais aussi de récolter les avis des joueurs afin d'apporter quelques modifications au besoin. De ce fait, n'hésitez pas à remonter les problèmes ou suggestions aux développeurs, via le site officiel ou les réseaux sociaux.La sortie dereste programmée pour le 5 novembre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.