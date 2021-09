Call of Duty: Vanguard précise le contenu de sa bêta

Contenu de la bêta de CoD Vanguard

Champion Hill

Match à mort par équipe

Domination

Élimination confirmée

Patrouille (nouveau mode de jeu)

Recherche et Destruction

Hotel Royal

Gavutu

Red Star

Eagle's Nest (week-end 2)

PlayStation (précommandes) → 10 au 13 septembre.

PlayStation (ouvert à tous) → 16 au 20 septembre.

PC et Xbox (précommandes) → 16 au 17 septembre.

Bêta ouverte à tous → 18 au 20 septembre.

La bêta ouverte deest sur le point d'être lancée, permettant à n'importe qui de pouvoir tenter l'expérience. Afin que la communauté sache à quoi s'attendre durant cette période,, sur PC, PlayStation et Xbox. La bonne nouvelle est que ce contenu est particulièrement riche, laissant la possibilité aux joueurs de se plonger dans leurs modes préférés, mais aussi de découvrir le nouveau, Champion Hill, qui a été introduit par l'alpha.Au total, ce sont six modes qui pourront être joués, la plupart étant les modes préférés de la communauté ces dernières années. Nous retrouverons donc :Le tout sera jouable sur un total de cinq cartes (4 dès le début, cinq lors du dernier week-end) :Si vous avez fait partie des privilégiés qui ont testé l'alpha, sachez que des améliorations graphiques ont été effectuées, tout comme diverses autres modifications, en fonction des retours. Pour rappel, voici les dates de la bêta :Vous pouvez retrouver de plus amples informations sur la bêta en elle-même à cette adresse La sortie deest programmée pour ce 5 novembre 2021, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà le précommander, via le site officiel