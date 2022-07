Call of Duty: Vanguard est disponible gratuitement jusqu'au 26 juillet

🧟‍♂️ Battle the living dead

📈 Level up your weapons and Operator



Play the full Vanguard Multiplayer and Zombies experience for a full week for 🆓 from July 20 through July 26. Read the #CODBlog for all the details ➡️ https://t.co/LJOyWOZhxj pic.twitter.com/PndERKzV98 — Call of Duty (@CallofDuty) July 19, 2022

Xbox Édition Standard → 34,96 € au lieu de 69,99 €, soit 50 % de réduction. Édition Ultimate → 52,11 € au lieu de 110 €, soit 53 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Bien souvent, les studios de développement et éditeurs proposent des semaines d'accès gratuit pour leur titre. Cela permet alors aux joueurs d'avoir un aperçu dudit jeu et de s'y essayer, avant de potentiellement l'acheter. En cette fin de mois de juillet, c'est au tour de Call of Duty: Vanguard de devenir gratuit, pendant une durée déterminée.Actuellement et, ce, jusqu'au(17h - heure française), les joueurs et les joueuses peuvent profiter d'un. Ainsi, ces derniers auront accès à tous les modes de jeu et toutes les cartes disponibles sur le jeu. Ce sera, alors, l'occasion de découvrir certaines nouveautés, notamment la carte multijoueur USS Texas 1945 et le mode de jeu « Jeu d'armes ». Sans oublier, le mode Zombies classique par manches sur Shi No Numa.Par ailleurs, notons que jusqu'au 31 juillet, Call of Duty: Vanguard est en promotion sur plusieurs stores : toutes les éditions du jeu sont à -50 % sur le Microsoft Store. Sur le PlayStation Store, le titre est à 39,99 € au lieu de 79,99 €, jusqu'au 4 août, dans le cadre de « La Super Promo d'été » Sachez également que vous pouvez faire quelques économies en vous procurant Call of Duty: Vanguard grâce à notre partenaire, Instant Gaming :