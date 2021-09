Call of Duty: Vanguard : Une fuite révèle la création des classes d'armes

First preview of the Custom Classes from #Vanguard



- 10 Default Attachments

- Reticle

- Charm

- Stickers



- PKM Placeholder for DP-27 LMG pic.twitter.com/L5kAKTaXqq — 𝗡𝗛' -Hotel Six- (@ModenasHD) August 28, 2021

Depuis des années, les joueurs deont la possibilité, à travers les différents titres, de créer plusieurs classes d'armes différentes pour faciliter la stratégie à adopter selon le mode de jeu choisi.permettant ainsi à quelques joueurs chanceux d'avoir un bref aperçu de cette fonctionnalité. Suite à ces dernières, une vidéo a été publiée sur YouTube, révélant les moindres détails du système de création des classes.a par ailleurs publié sur le réseau social Twitter différentes captures d'écran mettant en avant le système des classes de, et ce dernier indique qu', ainsi que plusieurs autocollants et porte-bonheur disponibles.Néanmoins, il précise que les joueurs ne doivent pas se fier à la mention de la PKM car celle-ci ne reviendra pas dans, il s'agit simplement d'un remplacement pour la mitrailleuse DP-27, qui elle, sera bien dans le jeu de Sledgehammer.Pour rappel, d'autres sessions de bêta ouverte auront lieu, et vous pouvez consulter les différents plannings juste ici Call of Duty: Vanguard sera disponible le 5 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.