Call of Duty: Vanguard aura 20 cartes multijoueur dès sa sortie

Combien de cartes pour Vanguard ?

Cet été fut, sans nul doute, une campagne de communication mouvementée pour les équipes de Sledgehammer Games et Activision, qui préparent le successeur de Call of Duty: Black Ops Cold War Avec chaque annonce, c'est un déluge de détails qui se déverse sur internet, chacun attenant à plusieurs aspects du jeu.Si l'on en croit le Directeur Créatif de la partie multijoueur du jeu, Greg Reisdorf,, une quantité quasi-astronomique quand on la compare aux précédents titres de la licence. Modern Warfare, par exemple, comptait 19 maps à sa sortie, dont 10 jouables en 6v6 ; Cold War quant à lui fait presque figure de mauvais élève avec ses 10 cartes, dont 8 étaient jouables en 6v6., puisqu'il suivra lui aussi le modèle mis en place dans Modern Warfare et Cold War , à savoir. Le jeu sera par ailleurs l'occasion de découvrir une nouvelle map pour Warzone , le Battle Royale de Call of Duty.et sera accompagné d'un mode pour l'instant nommé "Champion Hill", jouable en solo, à deux ou à trois. À cela il faudra également ajouter un système dont le nom anglais est "Combat Pacing", qui permettra d'alterner entre une expérience classique, du gameplay Hardcore et un mode Blitz qui vise à remplir les cartes avec de larges équipes pour assurer une expérience chaotique.Pour couronner le tout,. Voilà Call Of Duty qui marche encore un peu plus sur les plates-bandes de Battlefield, dont le prochain titre sortira quelques jours avant Vanguard, le 22 octobre