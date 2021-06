Battlefield 2042 se dévoile à travers un trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Electronic Arts nous avait donné rendez-vous ce 9 juin pour une présentation en bonne et due forme de. La société n'a pas manqué son rendez-vous, en nous présentant donc, qui se déroulera bien dans un futur proche, mais peut-être plus lointain que certains l'espéraient. Pour l'occasion, et nous n'en attendions pas moins, un trailer de près de 5 minutes a été publié.Après un deuxième compte à rebours, qui n'aura pas manqué d'irriter une partie de la communauté, nous avons enfin eu le droit à ce trailer,. EA et DICE ont mis l'accent sur le wingsuit, qui semble être un élément important de ce nouvel épisode, puisqu'à de nombreuses reprises, nous voyons des personnages en utiliser pour sortir de situations compliquées.Plusieurs environnements, qui semblent être les futures cartes, sont aussi visibles, allant de la belle ville futuriste à des lieux plus sombres et clos, et même des lieux enneigés. En bref, la diversité des cartes sera au rendez-vous.Il faudra cependant patienter pour en apprendre un peu plus, mais l'éditeur nous donne d'ores et déjà rendez-vous le 13 juin pour nous présenter le gameplay de Battlefield 2042. Le FPS arrivera le 22 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.