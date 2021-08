Call of Duty: Vanguard partage sa date de sortie et un trailer

Quand sortira Call of Duty: Vanguard ?

Après des semaines de rumeurs et d'informations en tout genre,vient officiellement de faire son apparition dans Call of Duty: Warzone . C'est au travers d'une mission un peu particulière que les joueurs ont pu découvrir les premières véritables images du titre grâce à l'événement qui a eu lieu ce 19 août. Nos opérateurs se sont retrouvés face à un énorme train allemand, avec tous un but commun : le détruire.Toutefois, une fois le véhicule réduit à néant, une alerte annonçait la destruction pure et simple de la ville de Versdansk . C'est alors que les joueurs devaient coûte que coûte prendre la fuite, mais c'était sans compter sur l'arrivée des avions militaires ennemis qui ont bombardé plus vite que prévu la zone...Suite à l'événement de, nous avons pu découvrir à, celle-ci mettant en scène plusieurs personnages et déterminant une bonne fois pour toutes son intrigue. Le jeu de Sledgehammer Games se déroulera bel et bien durant la Seconde Guerre mondiale, et amènera par la même occasion les joueurs à travers plusieurs endroits : le Pacifique, l'Afrique du Nord, le Front Ouest et le Front Est.Maintenant, une question que tout le monde se pose,? Le jeu de guerre vous donne rendez-vous pour cette fin d'année 2021, et plus précisément le, soit quelques jours après la sortie de Battlefield 2042.Sachez qu'il est déjà disponible en précommande dans tous les stores respectifs (Xbox, PlayStation, et PC), avec son édition de base disponible pour 69,99 euros. Sa version Ultime est quant à elle proposée à 109,99 euros, et comprend le Pack Cross-gen de Call of Duty: Vanguard, les versions PS4 et PS5, le Pack Task Force One, 3 apparences d'opérateurs, 3 plans d'arme avec munitions traçantes, le Pack de Passe de Combat, 10 heures de double EXP, ainsi que quelques exclusivités numériques.Par ailleurs, les joueurs qui décideront de précommander le jeu auront un accès anticipé à la bêta ouverte qui aura lieu dans un premier temps sur les consoles PlayStation, puis sur Xbox.