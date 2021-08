Call of Duty: Warzone va bénéficier d'une nouvelle carte et d'un système anti-triche

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Développé parqui sera également mis en place dès la parution de celle-ci.Depuis de nombreux mois, le battle royale fait face à une flopée de tricheurs, rendant l'expérience de jeu totalement invivable pour ceux qui souhaitent jouer normalement. Néanmoins,a supprimé des milliers de comptes, mais cela ne semble pas suffire puisqu'ils réussissent toujours par revenir, et ce, en dépit des précautions prises.D'autre part, malgré la sortie de, le battle royale continuera d'honorer les autres jeux, à savoir Modern Warfare et Black Ops Cold War , via le passe de combat mais aussi via les différents packs obtenus. Le battle pass proposera encore et toujours une progression « croisée », ce qui signifie que les joueurs pourront continuer de jouer sur tous les contenus qu'ils désirent, tout en débloquant les différentes récompenses du passe de combat.Enfin,qui aura lieu un peu plus tard dans l'année. Lors de cette fusion, les deux titres partageront du contenu gratuit, ainsi que de nouvelles cartes, des modes, des playlists et des événements saisonniers.Nous aurons davantage d'informations dans les jours à venir. En attendant, nous vous rappelons queest disponible sur PC, les consoles PlayStation et Xbox.