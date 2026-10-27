Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ : Les meilleurs traits à débloquer

Si vous ne savez pas quels traits choisir pour votre Opérateur dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, sachez que nous vous indiquons les meilleurs et donc ceux qui devraient attirer votre attention.

Dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, les joueurs et les joueuses peuvent débloquer des traits pour leur(s) Opérateur(s). Fonctionnant à peu près de la même manière que des compétences, les traits, qui sont répertoriés dans trois arbres distincts, offrent des bonus plus ou moins significatifs et peuvent faire la différence durant une partie. Cependant, il n'est pas forcément de faire son choix, d'autant plus qu'aucune option pour les réinitialiser n'est proposée.

De ce fait, et afin de vous aider, voici les meilleurs traits à débloquer dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4. En complément, nous vous apportons quelques détails sur ce système.

Les meilleurs traits à débloquer dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4

Comme dit précédemment, le mode DMZ de Modern Warfare 4 propose trois arbres de traits pour les Opérateurs : Guerrier, Éclaireur et Survivaliste. Chacun de ces arbres, qui va définir votre style de jeu, comporte 22 traits au total, dont certains sont catégorisés comme « majeurs », alors que d'autres sont « mineurs ». À ce sujet, il convient de noter que les joueurs et les joueuses ne peuvent pas débloquer tous les traits et ne peuvent pas revenir sur leur choix. De ce fait, il est important de bien faire attention lors de la sélection de nouveaux traits.

Dans ce sens, nous vous proposons une liste des meilleurs traits disponibles dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 (nous nous concentrons essentiellement sur les traits majeurs), et ce, pour chaque arbre. Évidemment, il se peut que vous ne soyez pas tout à fait d'accord avec cette sélection, mais les traits indiqués devraient tout de même vous offrir des bonus intéressants et pertinents, que vous jouiez en solo ou avec des amis.

Les meilleurs traits de l'arbre Guerrier du mode DMZ de Modern Warfare 4

Opossum → Permet une autoréanimation en Baroud d'honneur après la mort, restaurant la santé au maximum, une fois par partie. Professionnel de l'équipement → Recharge lentement l'équipement mortel et tactique équipé après utilisation, jusqu'à atteindre la capacité maximale de l'emplacement. Régénération rapide → Réduit le délai de régénération de la santé lorsqu'un opérateur ou un agent ennemi est éliminé.



Les meilleurs traits de l'arbre Éclaireur du mode DMZ de Modern Warfare 4

Pilleur hostile → Les ennemis lâchent parfois un ingrédient d'impression inhabituel, avec une très faible chance d'obtenir un ingrédient d'impression rare. Pilleur de conteneurs → Chance de découvrir du butin supplémentaire dans les conteneurs. Protection thermique → Vous êtes invisible pour les drones et le système de détection des drones améliorés passe en mode standard.



Les meilleurs traits de l'arbre Survivaliste du mode DMZ de Modern Warfare 4

Métabolisme → Régénère lentement la santé perdue à cause du garrot. Réanimation gratuite → Soigne automatiquement votre première blessure. Increvable → Lorsque vous vous approchez d'une exfiltration pendant le Baroud d'honneur, elle se déclenche automatiquement. Durée de saignement illimitée pendant le Baroud d'honneur. Durée des consommables → Augmente la durée des consommables. Réanimation rapide → Augmente la vitesse de réanimation.



Comment fonctionne le système de traits du mode DMZ de Modern Warfare 4 ?

Dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, les Opérateurs peuvent avoir jusqu'à 18 traits au maximum (soit 9 par arbre au total). C'est en gagnant des points d'expérience DMZ que la plaque des Opérateurs progresse. À chaque fois que la plaque monte de niveau, un point de trait est accordé.

Par ailleurs, remarquons qu'il est tout à fait possible de disperser ses points de traits dans les trois arbres. Toutefois, il est préférable de se concentrer sur deux arbres pour maximiser les bonus. Activision précise, à ce sujet, ceci : « Ainsi, avec 18 points de traits à votre disposition avant d'atteindre le niveau maximal de votre opérateur (et sans obtenir de points de traits supplémentaires), vous pouvez choisir de développer au maximum deux des trois arbres de traits ou de les débloquer tous les trois à des degrés divers ».

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.